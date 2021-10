Musik Das wird ein total klassischer Herbst in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort. Die Kamper Konzerte starten durch, diesmal im Schirrhof. Koordinatorin Jeannette von der Leyen spricht von einer „einigermaßen normalen Planung“.

Die Kamper Konzerte starten durch. „Aus derzeitiger Sicht ist wieder eine einigermaßen normale Planung unserer Konzerte möglich“, teilt Koordinatorin Jeannette von der Leyen mit. Und das ist das Programm für den Pferdestall im Schirrhof im Zechenpark Friedrich Heinrich in Kamp-Lintfort:

Eleganz und Leidenschaft

Klavierquartette von Antonín Dvořák am Mittwoch und Donnerstag, 27. und 28. Oktober, jeweils 19 Uhr. Was könnte es im goldenen Oktober Schöneres geben als die Kammermusik von Antonín Dvořák, dem „böhmischen Musikanten“, wie er sich selbst gerne nannte. Es spielen Oliver Triendl (Klavier), Nina Karmon (Violine), Tobias Reifland (Viola) und Alexander Hülshoff (Violoncello).

Nina Karmon ist Ende Oktober zu Gast bei den Kamper Konzerten. Foto: Kamper Konzerte

Quasi una Fantasia III

Klaviersonaten von Ludwig van Beethoven, Mittwoch und Donnerstag, 10. und 11. November, jeweils 19 Uhr. Dieser Klavierabend musste zwei Mal verschoben werden. Nun – endlich – wird Haiou Zhang spielen. Er zählt von Berlin bis Paris und von Toronto bis São Paulo zu den erfolgreichsten chinesischen Musikern seiner Generation. Er wird das Publikum mit einer Auswahl der wichtigsten Sonaten Ludwig van Beethovens erfreuen – auch die Mondscheinsonate steht auf dem Programm.

Brahms pur

Sonaten und ein Trio von Johannes Brahms, Mittwoch und Donnerstag, 24. und 25. November, jeweils 19 Uhr. 99, 100, 101 sind die Opus-Zahlen der Werke von Johannes Brahms, die bei diesem Konzert erklingen werden: Sonaten für Violoncello und Klavier (op. 99), für Violine und Klavier (op. 100) und das Trio op. 101, welche Brahms in seinem „Kammermusiksommer“ am Thuner See 1886 komponierte und gemeinsam mit seinen Freuden Joseph Joachim (Violine) und Robert Hausmann (Violoncello) regelmäßig zur Aufführung brachte. Es spielen Yannick Rafalimanana (Klavier), Anna Heygster (Violine) und Katharina Apel (Violoncello).

Ausklang 2021

Ein Überraschungsprogramm, am Dienstag, 31. Dezember, um 16 Uhr und 18.30 Uhr. Eine sehr beliebte Tradition sind die Silvesterkonzerte. Diese Konzerte sind nicht im Abonnement enthalten, und hier erfahren die Konzertbesucher auch erst unmittelbar vor dem Konzert, wer und was sie erwartet.

Der Verein

Seit 2004 betrauen die Stadt Kamp-Lintfort und die Sparkasse Duisburg den Verein Kammermusikfest Kloster Kamp mit den Kamper Konzerten. Künstlerische Leitung: Katharina Apel-Hülshoff und Alexander Hülshoff, Organisation Jeannette von der Leyen.

>>Tickets

Karten für die Kamper Konzerte im Oktober und November kosten einschließlich aller Gebühren 20 Euro und sind ab Donnerstag, 14. Oktober, erhältlich.

Die Karten für die Silvesterkonzerte kosten 28 Euro und gelangen ebenfalls ab 14. Oktober zum Verkauf. Alle Tickets sind zu beziehen im Geistlichen und Kulturellen Zentrum Kloster Kamp, 02842 / 92 75 40. Öffnungszeiten: montags bis donnerstags von 10 bis 16 Uhr, freitags von 10 bis 14 Uhr.

Jugendliche bis 18 Jahre haben dank der Unterstützung der Sparkasse Duisburg freien Eintritt, eine Anmeldung ist wegen der begrenzten Plätze erforderlich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland