In Moers wird Tarzan - das Musical gezeigt.

Musicals Das wird bald in der Enni-Eventhalle in Moers gezeigt

Moers. In Moers ist bald ein atemberaubendes Dschungel-Abenteuer zu erleben. In der Enni-Eventhalle wird „Tarzan - das Musical“ gezeigt. Wann es läuft.

Am Freitag, 10. März, um 16 Uhr erlebt das Publikum in der Enni-Eventhalle gemeinsam mit dem Titelhelden ein atemberaubendes Dschungel-Abenteuer! Theater Liberi inszeniert die 100 Jahre alte Geschichte von Edgar Rice Burroughs in einer modernen Version für die ganze Familie: „Tarzan, das Musical“..

Eine junge Familie erleidet Schiffbruch und wird - kaum an der afrikanischen Küste gestrandet – von wilden Tieren angegriffen. Zurück bleibt ein kleiner Junge, der allein und verwaist von der Affendame Kala aufgenommen und wie ihr eigenes Kind großgezogen wird.

„Tarzan, das Musical“ dauert zwei Stunden (inklusive 20 Minuten Pause) und ist geeignet für Zuschauer ab vier Jahren. Tickets kosten im Vorverkauf zwischen 18 und 25 Euro, Kinder bis 14 Jahre zahlen zwei Euro weniger, an der Tageskasse kostet es zwei Euro mehr. Erhältlich sind die Tickets auf www.theater-liberi.de und bei ausgewählten Vorverkaufsstellen.

