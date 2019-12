Das Superfly in Moers macht große Sprünge möglich

Amir Nagi ist noch ein bisschen außer Atem: Kein Wunder, schließlich ging es gerade durch den Ninja-Fly – einem Parcours mit Rutschen, Kletterstangen und wackeligen Hängebrücken. „Da so schnell wie möglich durchzukommen, ist das Ziel“, erklärte der kleine Junge. Seine Schwester Sara suchte währenddessen noch den richtigen Weg, der ist im Ninja-Fly nämlich nicht vorgegeben.

Vater Zaid Nagi schaut sich das Geschehen lieber vom festen Boden aus an. „Für die Kinder ist das wirklich super hier“, sagte er. Die Familie verbrachte den Samstag im „Superfly Air Sports“, dem neuen Trampolinpark an der Bismarckstraße in Moers-Meerbeck.

Nach monatelanger Bauphase wurde der Park am Wochenende eröffnet. „Endlich“, sagte Yüksel Evsen, Betriebsleiter des Moerser Trampolinparks. Eigentlich sollte der Park nämlich schon im Sommer eröffnen. Doch der Umbau verzögerte sich, unter anderem mussten Wände erneuert werden. Modern sieht die Trampolinhalle jetzt aus. Grün und Schwarz dominieren.

Sara Nagi ist unterwegs im Superfly in Moers. Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

An den Wänden gibt es große Graffiti. „Das ist alles handgemacht. Die Sprayer kamen dafür extra aus England“, betont Evsen. Auf 3500 Quadratmetern kann gesprungen und geklettert werden. Es gibt elf verschiedene Trampolinflächen. Auf der Trampolin-Bahn „Tumbling Lane“ können Flick-Flacks und Saltos gemacht werden.

Die „Wall Tramp“ ist für Fortgeschrittene

„Valo Jump“ ist ein interaktives Spiel, bei dem der Trampolinspringer auf einen Fernseher projiziert wird und in verschiedenen Spielmodi mit seinen Sprüngen Gegenstände auf dem Bildschirm einsammeln muss. Die „Wall Tramp“ ist hingegen eher für fortgeschrittene Springer geeignet: Sie lassen sich rückwärts ins Trampolin fallen und laufen dann vertikal eine Wand wieder hoch.

„Jedes Trampolin hat einen eigenen Sprungcharakter und gibt einen individuellen Kick“, erklärte Evsen. Überall stehen geschulte Mitarbeiter, die den Gästen eine Einweisung geben, wie hier gesprungen werden darf. „Niemals hinter einem Hindernis verstecken“, erklärte Area-Manager Mirko Waldmann an der Fläche, an der mehrere Hürden übersprungen werden müssen. „Superfly“ in Moers ist der 14 Trampolinpark der ursprünglich aus Amerika stammenden Kette in Deutschland.

Und es gibt einige Besonderheiten in dem neusten Park: Der Ninja-Fly-Parcours sei in dieser Form erstmalig in Deutschland, so Evsen. In diesem können auch Wettbewerbe ausgetragen werden. Zudem habe man auf die neuste Technologie gesetzt. Jeder Besucher erhält ein Armband, das er an den einzelnen Trampolinflächen scannen kann. Dann wird der eigene Sprung aufgezeichnet und das Video kann im Anschluss direkt aufs Handy heruntergeladen werden.

Der Trampolinpark hat dienstags von 14 bis 21 Uhr, mittwochs und donnerstags von 10 bis 21 Uhr, freitags und samstags von 10 bis 22 Uhr und sonntags von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Eine Stunde Trampolinspringen kostet für Kinder von drei bis sechs Jahren acht Euro, ab sieben Jahren 13 Euro.