Das Stadtarchiv sucht Ausgaben der „Camp-Lintforter Zeitung“

Kamp-Lintfort. In Kamp-Lintfort sucht das Stadtarchiv Ausgaben der „Camp-Lintforter Zeitung“. Auf sie geht möglicherweise der heutige Name der Stadt zurück.

Das Kamp-Lintforter Stadtarchiv ist derzeit auf der Suche nach alten Ausgaben der „Camp-Lintforter Zeitung“. Die Ausgaben sollen digitalisiert werden und anschließend online abrufbar sein. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Die „Camp-Lintforter Zeitung“ erschien zwischen 1919 und 1933. Sie wurde in der Buchdruckerei Fink an der Moerser Straße 74 gedruckt. Die Büros der Redaktion dagegen befanden sich in dem heute abgerissenen Haus in der Ringstraße 92. Die „Camp-Lintforter Zeitung“ war zugleich „Amtsblatt für die Bürgermeistereien Camp, Hörstgen und Vierquartieren“, heißt es weiter. Eventuell gehe sogar der Name der Großgemeinde „Kamp-Lintfort“ auf den Titel der Zeitung zurück – wurden hier doch erstmalig (und ganze 15 Jahre vor der Gründung der Großgemeinde 1934) die Ortsnamen „Camp“ und „Lintfort“ mithilfe eines Bindestrichs zusammengefasst.

Leider gebe es heute nur noch wenige Ausgaben dieser Zeitung, bedauert die Stadt: „Das Stadtarchiv besitzt lediglich drei Exemplare, wovon eines erst jüngst per Zufall bei Renovierungsarbeiten in einem Wohnhaus gefunden und freundlicherweise an das Stadtarchiv übergeben wurde.“ Geplant ist, die noch vorhandenen Ausgaben zu digitalisieren und beim „Zeitungsportal NRW“ (https://zeitpunkt.nrw/) online verfügbar zu machen.

Bürgerinnen und Bürger, die noch Ausgaben der „Camp-Lintforter Zeitung“ oder anderer Lokalzeitungen aus der Vorkriegszeit besitzen, werden daher gebeten, sich an das Stadtarchiv zu wenden, damit die Ausgaben digitalisiert werden können. Stadtarchivar Dr. Martin Klüners ist unter 02842 /912-336 oder per E-Mail an martin.klueners@kamp-lintfort.de erreichbar.

