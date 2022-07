Zuletzt punktete die Bühne 69 mit der Kommödie „Bordgeflüster“ ihr Publikum in Kamp-Lintfort.

Das spielt Kamp-Lintforts ‘Bühne 69’ in der Theatersaison

Kamp-Lintfort. Die Politik macht eine Sommerpause, viele verreisen in den Sommerferien und das Amateurtheaterbühne 69 aus Kamp-Lintfort nutzt diese Zeit um die neue Spielzeit 2022/2023 vorzubereiten.

Die vergangene Spielzeit konnte trotz den Einschränkungen der Coronapandemie mit einigermaßen zufriedenstellenden Zuschauerzahlen abgeschlossen werden, teilt das Theater in einer Mitteilung mit. Daher schaue man nun hoffnungsvoll auf die neue Saison.

Sie wird eröffnet mit der Komödie „Ein ungleiches Paar“ von Neil Simon unter der Regie von Andreas Stieffenhofer. Am Samstag, 22. Oktober, um 20 Uhr ist Premiere in der Stadthalle Kamp-Lintfort.

Die bühne 69 kann auch Kindertheater – hier die Premiere von Peterchens Mondfahrt im März. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Die Proben haben begonnen und auch der Karten-Vorverkauf über die Homepage der Bühne 69 ist bereits möglich. Wie in der vergangenen Spielzeit finden die nächsten Aufführungen unter den bekannten 3G-Regeln statt.

Auch ein neues Kindertheaterstück

Im Dezember 2022 und Januar 2023 präsentiert die Bühne 69 e.V. „Keine Angst vor dem Räuber Hotzenplotz“ unter der Regie von Peter Vogelsang für alle jungen Zuschauerinnen und Zuschauer in der Aula der Schule am Niederrhein. Insgesamt sind sieben Veranstaltungen geplant. Die Premiere findet am Sonntag, 4. Dezember, um 11 Uhr statt.

Zum Abschluss der Bühnensaison 2022/2023 wird die Komödie „Hier sind sie richtig“ von Marc Camoletti unter der Regie von Sabine Jorkiewicz im März 2023 in der Stadthalle aufgeführt. Das gesamte Ensemble freut sich auf die kommende Spielzeit und möchte allen seinen Zuschauerinnen und Zuschauern ein unbeschwertes und sorgloses Theater-Erlebnis bieten.

Am Anfang waren 20 Schüler, Studenten und Berufstätige

Die Bühne 69 begeistert mittlerweile seit über 50 Jahren ihr Publikum mit ihren Komödien und dem Kindertheater. In den Anfangsjahren bestand die Gruppe nach eigener Darstellung aus rund 20 Schülern, Studenten und Berufstätigen im Alter zwischen 14 und 30 Jahren. Die evangelische Kirche unterstützte das Unternehmen mit – damals noch – 500 D-Mark im Jahr und stellte in der Christuskirche einen Clubraum zur Freizeitgestaltung zur Verfügung. Zuletzt gab es im Frühjahr die Inszenierung von „Bordgeflüster“ in der Stadthalle. Das Stück stammt von der kanadischen Autorin Kerry Renard und wurde 2008 uraufgeführt. Seither ist die Komödie Grundlage vieler Fernsehserien, kann aber auch fürs Theater aufbereitet werden, wie Bühne 69-Regisseurin Birgit Wollenberg mit den Schauspielern zur Freue der Zuschauerinnen und Zuschauer bewies.

Das Amateurtheater, das sich selbst als „das Theater in Kamp-Lintfort“ bezeichnet, ist eine feste Institution im Kulturleben Kamp-Lintforts geworden. Jedes Jahr werden zwei Komödien und ein Kinderstück inszeniert und mehrere tausend Zuschauer erfreut.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland