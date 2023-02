Das sind Fragen zum Neukirchener Ring in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn. Am Neukirchener Ring soll ein neues Baugebiet entstehen. Jetzt wurden die Neukirchen-Vluyner darüber informiert. Was sie wissen wollten.

Das Interesse am neuen geplanten Baugebiet am Neukirchener Ring ist groß: Rund 350 Menschen sind am Mittwochabend in die Kulturhalle gekommen, um sich über die Pläne zu informieren. Es war ein Treffen in einem frühen Stadium des Planverfahrens. Ende des vergangenen Jahres hatte sich die Politik mehrheitlich auf eine Planungsvariante festgelegt; die wurde jetzt von drei Mitarbeitenden von NRW.Urban vorgestellt.

Dabei gingen die Planer zunächst auf die Rahmenbedingungen ein, die ihrer Arbeit zugrunde lagen. Sie nannten das wohnungswirtschaftliche Handlungskonzept der Stadt sowie die Nachhaltigkeitsstrategie. Das erste legt die Zielgruppen fest und definiert das finanzielle Niveau. Mit Blick auf die Nachhaltigkeit sind Aspekte wie Photovoltaikanlagen, Grünflächen, der Fernwärmeanschluss und dergleichen mehr definiert.

Ferner wurden weitere Voraussetzungen benannt: Das Quartier soll autofrei bleiben, das Regenwasser soll auf der Fläche selbst versickern; ein Pumpwerk ist zum Anschluss an das bestehende Mischwasserkanalnetz notwendig. Der Bau einer vierzügigen Kita ist vorgegeben. Dann ist da noch die Sache mit der kooperativen Baulandentwicklung und 30 Prozent geförderten Wohnungsbau.

Und während die Planer am Mittwochabend vorne auf der Leinwand die ersten Entwürfe zeigten, die eine grobe Planung des Quartiers skizzierten, zückten insbesondere in den hinteren Reihen etliche Zuhörerinnen und Zuhörer ihre Mobiltelefone, um die Skizzen abzufotografieren, weil sie aus der Entfernung nur schwer erkennbar waren.

Nachdem benannt worden war, in welchen Baukörpern die rund 140 Wohneinheiten dargestellt werden, wo die Grünflächen sein sollen und was es mit den Quartiersgaragen auf sich hat, war Zeit für die Fragen. Die gab es reichlich. Die Quartiersgaragen, die von den Planern als Antwort auf die zu erwartende Verkehrswende gelobt wurden, warfen beispielsweise die Frage auf, ob sie gemietet werden müssen und wo Gäste der späteren Anwohnerinnen und Anwohner ihre Fahrzeuge parken können. Antwort: Es soll Mietmodelle geben und für Besucherfahrzeuge soll Platz in den Garagen eingeräumt werden. Wie genau, blieb zu diesem Zeitpunkt offen.

Voller Saal in der Kulturhalle. Foto: Pottgiesser / FFS

Wie es weiter hieß, gibt es aber auch die Möglichkeit, mit den Autos zu den Häusern zu fahren, um etwa größere Einkäufe auszuladen. Die Anzahl der Parkplätze in den Garagen sei auf Basis der geltenden Stellplatzsatzung der Stadt erstellt, erklärten die Planer. Heißt: zwei Plätze für ein Einfamilienhaus, 1,5 bei Mehrfamilienhäusern pro Wohneinheit und 0,8 bei gefördertem Wohnraum. Auf die Frage, ob festgelegt ist, welcher Anteil an Recyclingmaterial verwendet werden muss, sagte Bürgermeister Ralf Köpke, man habe über die Konzeptvergabe Einflüsse, solche Aspekte vorzugeben.

Die Frage, ob frei stehende Einfamilienhäuser geplant seien, wurde verneint. Über Preise könne man zu diesem frühen Zeitpunkt auch nichts sagen. Ebenso wenig konnte ein Zuhörer, der nach einem konkreten Baustart fragte, einen Hinweis über einen Termin mit nach Hause nehmen. Keller sind möglich, hieß es allerdings.

Inwiefern Zuspruch oder Ablehnung überwogen, blieb letztlich unklar. Schon vor dem offiziellen Ende hatten etliche Gäste den Saal verlassen. Von getuschelten vernichtenden Kommentaren („Was für ein Schwachsinn“) bis zur offenen Befürwortung als „mutiger und zukunftsträchtiger Entwurf“ waren viele Bewertungen dabei.

