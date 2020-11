Übersicht: Die Mitglieder im neuen Rat der Stadt Moers

Moers. Nach der Kommunalwahl tagt der Moerser Rat am 4. November erstmals in neuer Zusammensetzung. Es gibt viele neue Mitglieder im Stadtparlament.

Am Mittwoch, 4. November kommt erstmals der neue Rat der Stadt Moers zusammen. Bürgermeister ist nach wie vor Christoph Fleischhauer (CDU).

Seit der Kommunalwahl am 13. September hat sich etwas verändert. Für den gewählten Ingo Brohl (CDU) ist Rolf Unterwagner nachgerückt, Brohl ist bekanntlich Landrat geworden. Bei der Partei kann Philipp Klein sein Mandat wegen Zeitproblemen nicht antreten, wie Ratsmitglied Carsten Born mitteilt, Carsten Müller rückt nach.

Eine Veränderung hat sich auch bei den Fraktionen ergeben. Bei der Kommunalwahl hatte die FDP zwei Mandate errungen (siehe Grafik) und hätte mit dieser Mindeststärke eine Fraktion bilden können. Doch der ehemalige FDP-Bürgermeisterkandidat Dino Maas hat inzwischen eine Fraktion mit Paul Süßer von der Freien Bürgerliste Moers gegründet. Die Fraktion trägt den Namen Offene Bürgerliste Moers.

Neu im Rat sind die Alternative für Deutschland (3 Sitze) und die Partei (2 Sitze).

Das sind die Mitglieder im neuen Rat in Moers Das sind die Mitglieder im neuen Rat in Moers Bürgermeister Christoph Fleischhauer, CDU Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Das sind die Mitglieder im neuen Rat in Moers Julia Zupancic, Vorsitzende der CDU-Fraktion Foto: CDU

Das sind die Mitglieder im neuen Rat in Moers Michael Gawlik, 1. stellvertretender Vorsitzender, CDU Foto: CDU

Das sind die Mitglieder im neuen Rat in Moers Klaus Brohl, 2. stellvertretender Vorsitzender, CDU Foto: CDU

Das sind die Mitglieder im neuen Rat in Moers Claudia van Dyck, CDU Foto: CD

Das sind die Mitglieder im neuen Rat in Moers Joachim Fenger, CDU Foto: CDU

Das sind die Mitglieder im neuen Rat in Moers Jutta Gerwers-Hagedorn, CDU Foto: CDU

Das sind die Mitglieder im neuen Rat in Moers Bernd Herz, CDU Foto: CDU

Das sind die Mitglieder im neuen Rat in Moers Noel Schäfer, CDU Foto: CDU

Das sind die Mitglieder im neuen Rat in Moers Melanie Gaidt, CDU Foto: CDU

Das sind die Mitglieder im neuen Rat in Moers Manfred Berns, CDU Foto: CDU

Das sind die Mitglieder im neuen Rat in Moers Sabina Hasenrahm, CDU Foto: CDU

Das sind die Mitglieder im neuen Rat in Moers Michael van Dyck, CDU Foto: CDU

Das sind die Mitglieder im neuen Rat in Moers Lukas Klaffki, CDU Foto: CDU

Das sind die Mitglieder im neuen Rat in Moers Rolf Unterwagner, CDU Foto: CDU

Das sind die Mitglieder im neuen Rat in Moers Jan Fallack, CDU Foto: CDU

Das sind die Mitglieder im neuen Rat in Moers Heinz-Gerd Hackstein, CDU Foto: CDU

Das sind die Mitglieder im neuen Rat in Moers Petra Kiehn, CDU Foto: CDU

Das sind die Mitglieder im neuen Rat in Moers Atilla Cikoglu, Fraktionsvorsitzender SPD Foto: Bettina Engel-Albustin / Fotoagentur Ruhr

Das sind die Mitglieder im neuen Rat in Moers Harald Hüskes, stellvertretender Fraktionsvorsitzender SPD Foto: Bettina Engel-Albustin / Fotoagentur Ruhr

Das sind die Mitglieder im neuen Rat in Moers Anja Reutlinger, stellvertretende Fraktionsvorsitzende SPD Foto: Bettina Engel-Albustin / Fotoagentur Ruhr

Das sind die Mitglieder im neuen Rat in Moers Ibrahim Yetim, SPD Foto: SPD

Das sind die Mitglieder im neuen Rat in Moers Andreas Albrecht, SPD Foto: SPD

Das sind die Mitglieder im neuen Rat in Moers Thomas Wenzel, SPD Foto: Bettina Engel-Albustin / Fotoagentur Ruhr

Das sind die Mitglieder im neuen Rat in Moers Hans-Gerhard Rötters, SPD Foto: Bettina Engel-Albustin / Fotoagentur Ruhr

Das sind die Mitglieder im neuen Rat in Moers Peter Wienecke, SPD Foto: Bettina Engel-Albustin / Fotoagentur Ruhr

Das sind die Mitglieder im neuen Rat in Moers Mario Skora, SPD Foto: Bettina Engel-Albustin / Fotoagentur Ruhr

Das sind die Mitglieder im neuen Rat in Moers Konrad Göke, SPD Foto: Bettina Engel-Albustin / Fotoagentur Ruhr

Das sind die Mitglieder im neuen Rat in Moers Ursula Elsenbruch, SPD Foto: Bettina Engel-Albustin / Fotoagentur Ruhr

Das sind die Mitglieder im neuen Rat in Moers Reinhard Weichelt, SPD Foto: Bettina Engel-Albustin / Fotoagentur Ruhr

Das sind die Mitglieder im neuen Rat in Moers Jan Dieren, SPD Foto: Bettina Engel-Albustin / Fotoagentur Ruhr

Das sind die Mitglieder im neuen Rat in Moers Martina Barwitzky-Graeber, SPD Foto: Bettina Engel-Albustin / Fotoagentur Ruhr

Das sind die Mitglieder im neuen Rat in Moers Mark Rosendahl, SPD Foto: Bettina Engel-Albustin / Fotoagentur Ruhr

Das sind die Mitglieder im neuen Rat in Moers Sibel Soylu-Kara, SPD Foto: Bettina Engel-Albustin / Fotoagentur Ruhr

Das sind die Mitglieder im neuen Rat in Moers Gudrun Tersteegen, Fraktionsvorsitzende Die Grünen Foto: Grüne

Das sind die Mitglieder im neuen Rat in Moers Christopher Schmidtke, Fraktionsvorsitzender Die Grünen Foto: Grüne

Das sind die Mitglieder im neuen Rat in Moers Christian Hommel, Die Grünen Foto: Grüne

Das sind die Mitglieder im neuen Rat in Moers Silvan Olzog, Die Grünen Foto: Grüne

Das sind die Mitglieder im neuen Rat in Moers Dr. Christina Landwin, Die Grünen Foto: Grüne

Das sind die Mitglieder im neuen Rat in Moers Elisabeth Krokowski, Die Grünen Foto: Grüne

Das sind die Mitglieder im neuen Rat in Moers Ina Küpperbusch, Die Grünen Foto: GrüneGrüne

Das sind die Mitglieder im neuen Rat in Moers Dorothee Laakmann, Die Grünen Foto: Grüne

Das sind die Mitglieder im neuen Rat in Moers Axel Koepke, Die Grünen Foto: Grüne

Das sind die Mitglieder im neuen Rat in Moers Dr. Renatus Rieger, Fraktionsvorsitzender AfD Foto: Privat

Das sind die Mitglieder im neuen Rat in Moers Daniel Friesz, stellvertretender Fraktionsvorsitzender AfD Foto: FOTOSTUDIOS BARTH GmbH

Das sind die Mitglieder im neuen Rat in Moers Holger Raumann, AfD Foto: Privat

Das sind die Mitglieder im neuen Rat in Moers Claus Peter Küster, Fraktionsvorsitzender Die Grafschafter Foto: Christoph Reichwein / NRZ

Das sind die Mitglieder im neuen Rat in Moers Astrid Schulze, stellvertretende Fraktionsvorsitzende Die Grafschafter Foto: Christoph Reichwein / NRZ

Das sind die Mitglieder im neuen Rat in Moers Karin Pohl, Fraktionsvorsitzende Die Linke Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Das sind die Mitglieder im neuen Rat in Moers Friedhelm Fischer, stellvertretender Fraktionsvorsitzender Die Linke Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Das sind die Mitglieder im neuen Rat in Moers Dino Maas, FDP, Fraktion Offene Bürgerliste Moers Foto: Ulla Michels

Das sind die Mitglieder im neuen Rat in Moers Paul Süßer, Freie Bürgerliste Moers, Fraktion Offene Bürgerliste Moers Foto: Privat

Das sind die Mitglieder im neuen Rat in Moers Carsten Born, Die Partei Foto: Olaf Gorniak

Das sind die Mitglieder im neuen Rat in Moers Carsten Müller, Die Partei Foto: Olaf Gorniak

Das sind die Mitglieder im neuen Rat in Moers Martin Borges, FDP Foto: FDP

Und so geht es weiter: Nach der konstituierenden Ratssitzung am Mittwoch – eher ein formaler Akt – findet bereits am 10. November eine weitere Ratssitzung statt. Auf den Rat und die Fachausschüsse warten wichtige Entscheidungen. Kurzfristig dürften die städtischen Finanzen wieder eine Rolle spielen, wenn der Haushalt für das kommende Jahr beraten und verabschiedet wird. Langfristig dürften die Themen Stadtentwicklung und Umwelt eine große Rolle spielen. Die Sitzungen sind öffentlich, zu Beginn können sich Einwohner zu Wort melden.