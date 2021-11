Moers Das Seniorentheater in Moers ist in „bedrohlicher Notlage“

Moers. Eine solche Situation hat es beim Seniorentheater Moers in 30 Jahren nicht gegeben: Das Ensemble ist in nur zwei Jahren stark geschrumpft.

Seit 30 Jahren gibt es das beliebte Seniorentheater in Moers, doch so eine Situation war noch nie da. Vor Corona waren es zwölf Laienschauspielerinnen und -schauspieler, die alten Menschen mit ihren Sketchen eine Freude machten, jetzt sind es weniger als die Hälfte. Ein Ensemble-Mitglied spricht von einer „bedrohlichen Notlage“.

Das Seniorentheater Moers ist in vielen Einrichtungen für Seniorinnen und Senioren zu Gast. Das Ensemble studiert kleine Stücke, Episoden und Sketche ein und führt sie in den Einrichtungen auf.

Das Ziel: Ein paar schöne Stunden und reichlich Spaß

„Wir möchten, wie in den vergangenen Jahren, mit unseren Auftritten vornehmlich älteren Mitbürgern in Pflegeheimen, Seniorenresidenzen, Awo-Heimen, Gemeindehäusern und bei VdK-Treffen ein paar schöne Stunden und reichlich Spaß bereiten“, berichtet Peter Kemper, seit drei Jahren Mitglied des Ensembles. Das funktionierte auch lange Zeit richtig gut. Dann kam Corona. Bei der letzten Vorstellung vor Beginn der Pandemie standen noch zwölf Laienschauspielerinnen und -schauspieler auf der Bühne. Das war im Dezember 2019. Heute sind es nur noch fünf und ein Techniker. Kemper kennt die Hintergründe: „In den letzten zwei Jahren hatten wir durch Krankheiten, Umzüge und einen tragischen Todesfall an der Ahr leider sehr aktive Mitglieder verloren.“

Gleichzeitig laufen die Planungen für das kommende Jahr weiter, schließlich erlauben die aktuellen Corona-Regelungen ja wieder Besuche in Seniorenheimen. Zwischen zwölf und 14 Episoden sind in Vorbereitung, mit denen das Theater bald wieder auf Tour gehen und die Menschen erfreuen möchten. Trotz der langen Pandemie-Pause sind die Kontakte zu den Einrichtungen nicht abgerissen, regelmäßig ist das Ensemble in Kamp-Lintfort, Mülheim, Xanten, Geldern und in Moers aufgetreten.

Die Aushänge haben bisher nicht viel geholfen

„Wir wollen gut sein, und den Zuschauerinnen und Zuschauern soll es Spaß machen“, formuliert Kemper den Anspruch. Doch um dem gerecht zu werden, braucht es Menschen, die mitmachen. Über Aushänge haben Kemper und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter schon versucht, neue Ensemble-Mitglieder zu finden, bisher vergeblich. Jetzt hat sich Kemper an die NRZ gewandt.

Geprobt wird nahezu wöchentlich in Moers-Meerbeck. Ein Sketch dauert bei den Vorstellungen zwischen drei und fünf Minuten, nach 90 Minuten endet das Gastspiel des Seniorentheaters Moers – für gewöhnlich mit großem Applaus.

Das Theater ist für – und auch mit – Senioren

„Wir unterstützen uns hier alle gegenseitig, zum Beispiel bei kleinen Hängern im Text“, berichtet Kemper. Angst vor dem auswendig Lernen von Texten sollte also niemand haben. Das Theater ist übrigens nicht nur für, sondern auch mit Senioren: Uschi Zok, seit 20 Jahren im Ensemble, feiert am heutigen Donnerstag ihr 81. Geburtstag – Applaus!

>>Kontakt

Das Seniorentheater Moers gibt es seit 30 Jahren. Geprobt wird immer mittwochs, 15 Uhr im evangelischen Gemeindehaus an der Bismarckstraße 35b im Moerser Stadtteil Meerbeck. Im kommenden Jahr sollen neue Sketche und Episoden aufgeführt werden, wenn Corona es zulässt.

Wer mitmachen möchte, ist beim verbliebenden Ensemble herzlich willkommen. Als Kontakte stehen, auch für weitergehende Informationen, zur Verfügung: Peter Kemper 0172 / 2471217 und 02841 / 144848 sowie Uschi Zok 0160 / 92596461 und 02841 / 4882984.

