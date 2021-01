Schlosstheater Moers Das Schlosstheater Moers bietet am Samstag Lovecalls an

Moers Bei Anruf ein Liebeslied: Das ist eine der neuen Aktionen, die das Theater jetzt anbietet - ein Vorgeschmack auf die nächste Premiere.

Das Schlosstheater Moers (STM) greift im zweiten Corona-Lockdown erneut zu besonderen Maßnahmen. Bereits im vergangenen Frühjahr hatte das Ensemble um Intendant Ulrich Greb eine ganze Reihe von Ideen umgesetzt, um Theater und Kultur an die Öffentlichkeit bringen zu können.

"Da die Theater auch weiterhin dazu aufgefordert sind, ihren Spielbetrieb auszusetzen, wird das Schlosstheater in den kommenden Wochen seinen Ersatzspielplan fortsetzen", teilte Dramaturgin Viola Köster am Dienstag mit.

Immer samstags von 18 bis 20 Uhr, so die Mitteilung des Schlosstheaters, findet die Reihe 21 Lovecalls statt. Um am Telefon einen Lovesong von einem Ensemblemitglied des Schlosstheaters vorgesungen zu bekommen, können sich Interessierte, Liebende und Sehnsüchtige einen Termin über den Kartenservice des Theaters buchen und werden dann zum verabredeten Zeitpunkt angerufen. 21 Lovecalls gibt einen Vorgeschmack auf die musikalische Inszenierung 21 Lovesongs in der Regie von Intendant Ulrich Greb, die am 18. Februar – digital oder analog - Premiere haben wird.

Außerdem kommt diesen Freitag, 29. Januar, die zweite Folge des STM-Podcasts raus, der über die Homepage sowie die Facebookseite und die Homepage des W - Zentrum für urbanes Zusammenleben abrufbar sein wird. Dieses Mal interviewt Dramaturgin Larissa Bischoff die Projektkoordinatorin des W, Janna Hüttebräucker, und den Ladenbesitzer aus dem Wallzentrum, Michael Schiroky, zu Themen des gesellschaftlichen Zusammenlebens in einer Stadt.

Interessierte können sich den STM-Podcast laut Mitteilung jetzt auch auf allen Plattformen anhören, auf denen es Podcasts gibt. Zudem postet das Schlosstheater auf seiner Facebookseite wöchentlich neue Einblicke aus den Proben von 21 Lovesongs und Videos des Ensembles im Lockdown in der Reihe #süßetiervideos. Weitere digitale und analoge Formate befinden sich in der Planung, wie das Schlosstheater weiter mitteilt.

Wer sich für einen Lovecall anmelden möchten, kann sich unter 02841 / 8834110 oder info@schlosstheater-moers.de sowie über die Homepage www.schlosstheater- moers.de melden, immer bis Freitag um 12 Uhr. Wer dem Schlosstheater eine Spende zukommen lassen möchte, meldet sich bitte ebenso unter info@schlosstheater-moers.de. Er/Sie bekommt dann die Überweisungsdaten mitgeteilt.

Im vergangenen Frühjahr hatte das Schlosstheater während des ersten Corona-Lockdowns unter anderem Aufzeichnungen von Aufführungen gezeigt. Ebenso gab es eine visuelle Lesung von „Die Pest“ von Albert Camus, der die Inszenierung des Schlosstheaters aus dem vergangenen September zugrunde lag. Im November hatte es, ebenfalls für Anrufende, die literarische Soforthilfe gegeben.

>>Info

Das Schlosstheater Moers (STM) wurde 1975 gegründet. Geschäftsführender Intendant ist Ulrich Greb, zum festen Ensemble gehören Matthias Heße, Patrick Dollas, Emily Klinge, Roman Mucha und Elisa Reinig.

Seit 2006 gibt es das Junge STM, das ein theaterpädagogisches Konzept umsetzt. Schulen und Kindertagesstätten werden mit einbezogen, unter anderem gibt es jedes Jahr ein Weihnachtsstück für Kinder und Jugendliche.