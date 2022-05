Das plant der Moerser Verein Repelen aktiv beim 31. Dorffest

Moers. Der Termin steht fest: Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause gibt es im Moerser Stadtteil Repelen wieder Musik, Tanz und Vieles mehr.

Zwei Jahre musste das beliebte Dorffest im Moerser Stadtteil Repelen pausieren: Corona. In diesem Jahr kann das Team des Vereins „Repelen aktiv“ das Fest endlich wieder vorbereiten. Das 31. Dorffest ist im August geplant.

Wie bei jedem Dorffest in Repelen sorgen auch am ersten Wochenende nach den Sommerferien viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer von Repelen aktiv für drei abwechslungsreiche Tage: Das Fest findet von Freitag, 12. August bis einschließlich Sonntag 14. August auf dem Platz vor der Repelener Dorfkirche statt. Die Erträge gehen laut Mitteilung des Vereins nach Abzug der Kosten in Projekte zur Verschönerung im Ort und in die Förderung sportlicher, kultureller und sozialer Aktivitäten von Vereinen, Kindergärten und Schulen.

Auch in diesem Jahr hat der Vereinsvorstand unter Leitung von Traute Olyschläger-Ohlig für die drei Dorffesttage ein unterhaltsames Programm zusammengestellt. Es beginnt am Freitag, 12. August, 18.30 Uhr mit dem Auftritt von „Gospel Invitation“ in der Dorfkirche. Nach der offiziellen Eröffnung legt DJ Dirk ab 20.30 Uhr Oldies und aktuelle Hits auf.

Am Samstag, 13. August stehen die Repelner Vereine im Mittelpunkt, abends (19.30 Uhr) spielt die von früheren Dorffesten bekannte Band „Go L!fe“. Am Sonntag, 14. August tritt nach dem Gottesdienst der Repelener Posaunenchor auf, ebenso präsentieren sich verschiedene Vereine. Zum Ausklang ist ab 15.30 Uhr der „Herrensalon“ mit Rockklassikern in neuem Gewand zu hören.

