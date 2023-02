Das plant das Schlosstheater Moers bei seiner Gedenkaktion

Das Schlosstheater Moers will einen Rückblick auf die Ereignisse des vergangenen Jahres werfen.

Moers. Das Schlosstheater veranstaltet auf der Wiese neben dem Pulverhaus am Jahrestag des Ukraine-Krieges eine Gedenkaktion. Was Besucher erwartet.

Für Freitag, 24. Februar, plant das Schlosstheater von 15 bis 18 Uhr eine Gedenkaktion auf der Wiese neben dem Pulverhaus des Moerser Schlosses. Alle, die diesen Tag nicht allein verbringen, sondern für eine Zeit gemeinsam inne halten möchten, sind dazu eingeladen vorbeizukommen. Es wird eine bildstarke Installation sowie einen gemeinsamen Rückblick auf die Ereignisse des vergangenen Jahres geben. Es geht dem Theater darum, gemeinsam rückzuverfolgen, was während des vergangenen Jahres passiert ist, wie sich die sicherheitspolitische Lage Stück für Stück verschärft hat und welche Auswirkungen diese viel diskutierte Zeitenwende auch auf das Denken und die Sprache bisher nur passiv Beteiligter hat. Innerhalb von drei Stunden werden Team und Ensemble des Schlosstheaters die Chronologie der geopolitischen Entwicklungen durchgehen und jene Schlagworte benennen, die neu in den alltäglichen Sprachgebrauch aufgenommen wurden.

Schlosstheater-Dramaturgin Viola Köster: „Gemeinsam zu reflektieren, was geschehen ist und dafür zu sensibilisieren, was sich eventuell fast unbewusst in den Alltag aller eingeschlichen hat, ist das Anliegen. Je mehr Menschen zu diesem Anlass zusammenkommen, desto besser.“

