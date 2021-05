Kultur in Moers Das Peschkenhaus in Moers öffnet wieder: „Trocken wohnen“

Der Kunstverein Peschkenhaus startet durch, zu sehen ist eine interessante Ausstellung. Natürlich spielen die Corona-Vorgaben eine Rolle.

Moers. Das Peschkenhaus in Moers öffnet am Freitag, 21. Mai wieder seine Türen. Zu sehen ist die Ausstellung „Trocken wohnen“ von André Schweers, der auch neuer künstlerischer Leiter im Peschkenhaus ist. Das Peschkenhaus ist das älteste, erhaltene Bürgerhaus in Moers.

Eine Bürgeraktiengesellschaft hatte das Haus 2013 übernommen und grundlegend renoviert. Seit der Wiedereröffnung 2014 bietet der Kunstverein Peschkenhaus regelmäßig Ausstellungen an. Für den Besuch gelten die aktuellen Corona-Schmutzmaßnahmen. Öffnungszeiten: Mi, Fr, Sa, So von 14 – 18 Uhr und Do von 18 – 21 Uhr. Das Moers Festival wird am Freitag am Peschkenhaus Station machen.

