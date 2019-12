Moers. In dem Moerser Spitzenrestaurant an der Burgstraße gibt es fünf exklusive Gänge inklusive der Weine. Alle Gänge eint eine besondere Note.

Das Moerser Kurlbaum und NRZ servieren wieder Genießer-Menü

Nach dem Erfolg vom Anfang des Jahres servieren das Moerser Gourmetrestaurant Kurlbaum und die NRZ zum zweiten Mal ein Genießer-Menü. Ab Mitte Januar gibt es für einen Zeitraum von drei Monaten ein exklusives Arrangement mit fünf Gängen inklusive der begleitenden Weine in dem Haus an der Burgstraße 7 – und alles zu einem erfreulich günstigen Preis.

Zusammengestellt hat das Menü Detlev Hufschmidt mit seinem Team. Er ist seit fast drei Jahrzehnten Chefkoch und zeichnet zusammen mit Inhaber Michael Kurlbaum dafür verantwortlich, dass das Haus mit seiner gehobenen internationalen Küche seit vielen Jahren zu den Spitzenrestaurants am Niederrhein gehört und ein Aushängeschild der Grafenstadt ist.

Hufschmidt hat sich bei der Auswahl der Speisen an den Jahreszeiten orientiert und den Gängen eine spürbar fruchtige Note verpasst. Er serviert als Vorspeise Roastbeef und Thunfischtatar, Blutorangenchutney, Rohkostsalat mit Nüssen und Ingwer; der erste Zwischengang besteht aus Lachsfilet mit warmem Porree-Kartoffelsalat und Zitronensauce. Im zweiten Zwischengang gibt es Entenbrust, Risotto mit Rotkraut und Birne sowie Wacholdersauce. Als Hauptgang bringt Hufschmidt Rinderfilet mit Wurzelpüree, Linsen-Fenchelgemüse sowie einer Grappa-Rosmarinsauce auf den Tisch. Zum Abschluss gibt es Apfeltarte, Haselnuss Panna cotta und Clementinensorbet. Die Weine sind auf den jeweiligen Gang abgestimmt. Der Gesamtpreis: 79 Euro.

Und so funktioniert’s: Bezahlt wird das komplette Genießer-Menü nicht bar im Restaurant, sondern ausschließlich mit einem Gutschein, den es wiederum nur im NRZ-Leserladen am Kö in Moers (nicht im Restaurant) oder online auf www.nrz.de/geniessermenue gibt. Einlösen kann man den Gutschein zwischen dem 15. Januar und dem 15. April; allerdings muss vorher bei Kurlbaum ein Tisch reserviert werden.

