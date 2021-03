Der Künstlerische Leiter des Moers Festivals Tim Isfort (Mitte) hat ein Händchen für ausgefallene Pressekonferenzen. Am Mittwoch stellte er das Programm des Jubiläumsfestivals in einer ausgedienten Fußgängerunterführung in Moers vor, unter anderem Bürgermeister Christoph Fleischhauer (r.) und Mark Rosendahl (Moers Kultur GmbH) assistierten ihm.