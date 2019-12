Das Konzert der Musikschule Neukirchen-Vluyn hat Tradition

Viel Überzeugungsarbeit müssen die Lehrer der Musikschule nicht mehr leisten, wenn es darum geht, ihre Schüler für das traditionelle Adventskonzert zu begeistern. „Das ist mittlerweile ein richtiger Selbstläufer“, sagt Steffen Molderings, Leiter der Musikschule, lachend. Seit 1991 findet unter der Leitung von Molderings das jährliche Adventskonzert statt. Seit mehreren Jahren in der Dorfkirche in Vluyn. „Die Atmosphäre ist immer ganz besonders. Die Kirche ist ein wunderbarer Raum.“

Eröffnet haben das Konzert Janne Brinkmann und Nika Groenewald (beide Trompete). Sie spielten zweistimmig die drei Weihnachtsstücke „The first Noel“, „Es kommt ein Schiff geladen“ und „Fröhliche Weihnacht überall“.

Janne Brinkmann (links) und Nika Groenewald. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FFS

Mit ihrem klaren und vollen Klang waren sie bis in die letzte Reihe gut hörbar. Einige Besucher fingen sogar an, leise mitzusingen. Weiter ging es mit traditionellen Stücken wie „Hört der Engel helle Lieder“, gespielt von Johanna Stöckert und Greta Taczkowski (beide Blockflöte), Laura Seibel sang „Wie lieblich ist der Boten Schritt“ von Georg Friedrich Händel.

Auch moderne Lieder, wie „We wish you a merry christmas“, wurden vom Kinderchor auf Englisch und auf Deutsch gesungen. Das Publikum wurde dann zum Mitmachen aufgefordert. Die Mitglieder der musikalischen Früherziehung stimmten den Weihnachtsplätzchenkanon an, der in mehreren Gruppen gemeinsam gesungen wurde. Es folgten Klavier-, Akkordeon- und Violinenvorträge. Insgesamt 21 Schüler traten solistisch, im Duett oder in größeren Formationen auf.

Sie alle spielten souverän und selbstsicher. Natürlich gab es auch den einen oder anderen falschen Ton, doch davon ließ sich niemand aus der Ruhe bringen. „Die Schüler arbeiten lange auf dieses Konzert hin. Ein Vorspiel vor der Familie ist immer ein Ziel und ein richtiger Motivationsschub“, sagt Molderings. Der lange Applaus der stolzen Eltern und Großeltern nach jeder Darbietung motivierte zusätzlich.