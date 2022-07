Sommerferien Das ist in den Sommerferien los in der Moerser Bibliothek

Moers. Die Bibliothek in Moers bietet in den Sommerferien Aktionen für Kinder an, deren Familien nicht in den Urlaub fahren. Was es da zu erleben gibt.

Ferien (nicht nur) mit Büchern versüßen: Für alle Kinder und Jugendlichen, die zuhause geblieben sind, hat die Bibliothek Moers im Hanns-Dieter-Hüsch-Bildungszentrum, Wilhelm-Schroeder-Straße 10, ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt.

Zum Gaming an verschiedenen Konsolen lädt die Einrichtung mittwochs am 20. und 27. Juli von 15 bis 16.30 Uhr sowie freitags am 22. und 29. Juli von 11 bis 12.30 Uhr ein.

An der ersten Bastelwerkstatt ‚Sommer und Meer‘ können Kinder ab vier Jahren zum Beispiel am Dienstag, 12. Juli, von 15 bis 16 Uhr teilnehmen. Die zweite Runde findet am Dienstag, 26. Juli, von 15 bis 16 Uhr statt. Passend zu den Ferien können an den Nachmittagen maritime und sommerliche Kleinigkeiten gebastelt werden.

An einem Leseabend können Kinder und Jugendliche von 6 bis 14 Jahren am Freitag, 29. Juli, von 18.30 bis 20 Uhr teilnehmen. Um die ‚Mission Schulstart‘ dreht sich das Bilderbuchkino mit Bibliothekspädagogin Ina Wilmsmann am Samstag, 30. Juli. Die erste Veranstaltung findet von 10.30 bis 11.45 Uhr und die zweite von 11.45 bis 13 Uhr statt.

Für alle Angebote – außer dem Gaming – sind vorherige Anmeldungen erforderlich. Für das Bilderbuchkino, die Bastelaktionen und den Leseabend erhebt die Bibliothek einen Kostenbeitrag in Höhe von 2 Euro.

Infos und Anmeldungen unter der Telefonnummer 02841/201-751 oder direkt in der Bibliothek Moers.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland