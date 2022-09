Das ist die neue Parteispitze der FDP in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn. Die FDP in Neukirchen-Vluyn hat einen neuen Vorstand für den Ortsverband. Nun blickt die Partei optimistisch in die Zukunft und hat Pläne.

Die FDP wagt einen Neuanfang. Nachdem sich der Ortsverband im vergangenen Jahr an der Spitze sukzessive selbst zerlegt hatte, bis im März auch der bisherige Stadtverbandsvorsitzende Christian Sluiters der Partei den Rücken gekehrt hat, wollen die Liberalen nun neu durchstarten. Auf dem jüngsten ordentlichen Ortsparteitag der FDP wurde Alina Kühnel einstimmig von den anwesenden Mitgliedern zur neuen Vorsitzenden gewählt.

Die FDP Neukirchen-Vluyn blicke auf eine turbulente Zeit zurück, so bewertet es auch der Kreisverband, der in einer Mitteilung an die Redaktion über die Neuwahl informiert hatte. Im Sommer des vergangenen Jahres war die FDP-Fraktion im Stadtrat zerbrochen, weil sich die beiden Ratsmitglieder André Landskron und Christian Sluiters entzweit hatten. Im Dezember hatte der stellvertretende Parteivorsitzende Benjamin Lampmann alle Ämter niedergelegt und war zum Januar aus der Partei ausgetreten. Nach dem Vorsitzenden trat auch der Schatzmeister des Ortsverbands aus der Partei aus.

Der Kreisverband hat eingegriffen

Mithin war die FDP nicht mehr im Stadtrat vertreten; André Landskron bildet mittlerweile mit Angelika von Speicher die Fraktion ÖDP/BNV, Christian Sluiters bleibt parteiloses Einzelmitglied im Stadtpartament; und der Ortsverband stand monatelang ohne Vorstand da. „Bis jetzt“, frohlockt der Kreisverband: „Unter Hilfe des Weseler Bundestagsabgeordneten und Vorsitzenden der FDP Kreis Wesel Bernd Reuther MdB sowie großen Teilen des FDP-Kreisvorstands konnten engagierte Mitglieder aus Neukirchen-Vluyn gewonnen werden, sich aktiv für die Parteiarbeit vor Ort zu begeistern.“

Mit neuem Vorstandsteam möchte man nun in Neukirchen-Vluyn politisch wieder mitgestalten. Der Vorsitzenden Alina Kühnel steht Arne Czerwinski als stellvertretender Vorsitzender zur Seite. Bastian Hanauer wurde als Schatzmeister für die Finanzen des Vorstands gewählt und Heinz-Dieter Achterath komplettiert den neuen Vorstand als Beisitzer.

Die FDP wird jünger und weiblicher

Die FDP zeigt sich damit nicht nur neu aufgestellt, sondern auch weiblicher und jünger, heißt es in der Mitteilung. Und: „Alina Kühnel freut sich auf die neue Herausforderung mit dem neuen Team und möchte für ihre Heimatstadt anpacken.“ Bernd Reuther zeigt sich höchst erfreut, in so kurzer Zeit ein so engagiertes Team für Neukirchen-Vluyn gefunden zu haben. „Ich wünsche dem kompletten Vorstand viel Erfolg für die kommende Zeit und ein gutes Händchen zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger vor Ort“, so Reuther.

Ebenso anwesend waren in Vertretung für die FDP Kamp-Lintfort der örtliche Vorsitzende Stephan Heuser, für die FDP Rheinberg deren Vorsitzender Timo Schmitz sowie Birgit Stachowicz aus Moers als Mitglied des Kreisvorstands, die die letzten Monate in akribischer Arbeit die Koordination der neuen Vorstandszusammenstellung übernahm.

