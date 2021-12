Tim Rütters (rechts) übernimmt die Sparkassen-Geschäftsstelle am Bendschenweg von Sara Deckers.

Wechsel Das ist der neue Sparkassenfilialleiter in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn. Die Geschäftsstelle am Bendschenweg der Sparkasse am Niederrhein bekommt mit Tim Rütters einen neuen Leiter. Was die bisherige Chefin nun macht.

Tim Rütters leitet mit Beginn des neuen Jahres die Geschäftsstelle der Sparkasse am Bendschenweg. Der Vorstand der Sparkasse am Niederrhein berief den erfahrenen Bankkaufmann und gebürtigen Moerser, der bereits seit einigen Jahren mit seiner Frau und den beiden Kindern in Neukirchen lebt, zum Nachfolger von Sara Deckers. Das teilt das Kreditinstitut mit.

In den vergangenen drei Jahren leitete Tim Rütters die Geschäftsstelle in Sonsbeck. Sara Deckers studierte parallel zu ihrer Berufstätigkeit und übernimmt nach ihrem erfolgreichen Abschluss als Diplom-Bankbetriebswirtin nun eine neue Führungsaufgabe in der Kreditabteilung der Sparkasse.

„Ich leite die Sachbearbeitung für den Bereich Firmenkunden“, sagt die zweifache Mutter. Den guten Kontakt zu den vielen Vereinsvertretern wird sie vermissen, heißt es weiter in der Mitteilung. Darauf freut sich nun Tim Rütters, der schon in Sonsbeck vielfältige Vereinskontakte pflegte.

Privat ist der Sparkassenbetriebswirt aktives Mitglied im Posaunenchor des CVJM Neukirchen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland