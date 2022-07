Lions-Club Das ist der neue Präsident bei den Lions in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn. Stabwechsel beim Lions-Club Fliunnia in Neukirchen-Vluyn. Der Club bekommt turnusmäßig einen neuen Präsidenten. Der stellt sein Motto vor.

Stabwechsel beim Lions-Club Fliunnia Neukirchen-Vluyn: Raimund Sicking ist neuer Präsident. Der Club hat das Lionsjahr 2021/2022 trotz der Corona-Pandemie erfolgreich gestaltet, heißt es in einer Mitteilung an die Redaktion. Präsident Michael Goldschmidt führte den Club durch ein Jahr, in dem weiterhin Masken und Abstand statt Nähe und Kontakte das Leben prägten. Durch den persönlichen Einsatz von Michael Goldschmidt habe das Clubleben trotz wechselnder Beschränkungen lebendig gestaltet werden können, heißt es weiter.

Öffentliche Veranstaltungen waren zwar nur eingeschränkt möglich, durch einige Aktivitäten konnte der Club dennoch Einnahmen für Spenden erzielen. Verwendet werden diese Gelder für gemeinnützige Aufgaben, überwiegend für die örtliche Jugendarbeit.

Anschließend erfolgte die Übergabe der Präsidentschaft an Raimund Sicking. Er hat sein Jahr als Präsident unter das Motto Nachhaltigkeit gestellt und für die Clubabende „ein entsprechendes Programm aufgestellt, das hoffentlich nicht mehr an Corona-Regeln angepasst werden muss“.

Bei öffentlichen Aktivitäten im Lionsjahr 2022/2023 kann der neue Präsident wie seine Vorgänger auf die Unterstützung des ganzen Lionsclubs zählen. Als größere öffentlichen Veranstaltungen sind u.a. ein Benefiz-Tennisturnier zugunsten ukrainischer Flüchtlinge sowie das Kartoffelfest geplant.

Der Lions-Club wird seinem Ziel, mit den Einnahmen aus wohltätigen Veranstaltungen Kinder und Jugendliche in Neukirchen-Vluyn zu fördern, treu bleiben und soweit möglich auch weitere Hilfsmaßnahmen fördern, heißt es abschließend.

