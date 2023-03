Das ist das Programm Nacht der Bibliotheken in Moers

Moers. Große und kleine Besucher werden am 17. März zur Nacht der Bibliotheken erwartet. „Grenzenlos“ ist das Thema. Dieser Gast kennt sich damit aus.

Unter dem Motto „Grenzenlos“ lädt die Bibliothek Moers (Hanns-Dieter-Hüsch-Bildungszentrum, Wilhelm-Schroeder-Straße 10) am Freitag, 17. März, zur Nacht der Bibliotheken ein. Für die großen und kleinen Besucherinnen und Besucher hat das Team der Bildungseinrichtung ein unterhaltsames Programm geplant, wie die Presseabteilung der Stadtverwaltung berichtet.

Gaming ohne Grenzen

Los geht es ab 17.30 Uhr mit einem digitalen Quiz, bei dem die Teilnehmenden ihr Wissen über Städte, Länder und Grenzen unter Beweis stellen können. Beim Gaming über Grenzen hinaus gibt es die Gelegenheit, alleine oder zusammen mit Freunden Spiele an Playstation 4 und Nintendo Switch auszuprobieren oder sein Können bei Party- und Mini-Spielen zu zeigen. Zudem können die Besucherinnen und Besucher beim großen Makerspace-Bastelspaß ein eigenes ‚Fluggerät‘ herstellen und in der Fantasie zu einer Reise ohne Grenzen abheben.

Kleine und grenzenlose Welten

Ab 20.30 Uhr erzählt Bibliothekar, Musiker und Ballonfahrer Volker Kuinke passend zum diesjährigen Thema ‚Grenzenlos‘ Highlights aus seinen mittlerweile 1.000 Ballonfahrten, die er in 45 Jahren unternommen hat. Unterstützt wird er dabei von seinen Freunden Christian Behrens, Thomas Hunsmann und Karin Jochums von den ‚Kleinen Welten am Niederrhein‘. In Wort, Musik und Bild gewähren die vier Freunde faszinierende Einblicke in die ‚grenzenlose‘ Welt der Ballonreisen.

Kostenlose Eintrittskarten

Für die Abendveranstaltung gibt es limitierte Plätze. Kostenlose Eintrittskarten sind in der Bibliothek im Vorfeld erhältlich.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland