Das Gymnasium Adolfinum in Moers informiert über die Schule

Moers. Das Adolfinum in Moers hat Veranstaltungen organisiert, bei denen sich künftige Schülerinnen und Schüler informieren können. Digital und analog.

Gleich in zwei Veranstaltungen informiert das Gymnasium Adolfinum über den Übergang von der Grundschule zum Gymnasium.

Die Eltern der Viertklässler haben zunächst am Mittwoch, 24. November, um 19 Uhr die Möglichkeit, sich in der Aula der Schule über das Lernen und Leben am Adolfinum und die möglichen Profile und Angebote der Schule ab der Jahrgangsstufe 5 zu informieren. Viele Lehrerinnen und Lehrer werden den Eltern anschließend für weitere Fragen und Gespräche zur Verfügung stehen. Eine inhaltsgleiche digitale Variante findet am Tag darauf, 25. November, ebenfalls um 19 Uhr statt. Für beide Abende gibt es eine Online-Anmeldung auf der Homepage des Adolfinum.

Am Samstag, 27. November, findet dann wieder der traditionelle Tag der offenen Tür – dieses Mal natürlich wie der Informationsabend in Präsenz unter 2G-Bedingungen – statt. Eingeladen sind alle interessierten Viertklässler zusammen mit ihren Eltern. Das abwechslungsreiche Programm beginnt um 9.30 Uhr und bietet den Gästen die Gelegenheit, die verschiedenen Aspekte des Schullebens am Gymnasium Adolfinum kennenzulernen. In der Cafeteria gibt es die Gelegenheit, bei einer Tasse Kaffee vom Elternverein dem Treiben zuzuschauen. Dort wird die Fachschaft Deutsch auch wieder den beliebten Adventskalender anbieten.

