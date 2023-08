Das große Backen: Neukirchen-Vluynerin punktet mit Riesenrad

Sandra Kiss arbeitet bei der Stadtverwaltung in Neukirchen-Vluyn. Sie ist eine von zehn Kandidaten bei der elften Staffel von „Das große Backen“.

Neukirchen-Vluyn. Bei der ersten Folge der TV-Show „Das große Backen“ backt Sandra Kiss ein Lieblingsrezept ihres Mannes. Aber hat das gereicht, um weiterzukommen?

Am Mittwochabend startete auf Sat.1 die elfte Staffel von „Das große Backen“. Wie hat sich Sandra Kiss, die eigentlich bei der Stadtverwaltung in Neukirchen-Vluyn arbeitet, geschlagen?

In drei Aufgaben müssen die Kandidaten die Jury von ihren Backkreationen überzeugen. Erste Aufgabe war, das eigene Lieblingsrezept zu backen. Sandra Kiss hat sich für eine Kaffee-Amaretto-Torte entschieden. „Das ist das absolute Lieblingsrezept meines Mannes. Die Torte hat er sich vor vielen Jahren von mir zum Geburtstag gewünscht“, so die Hobbybäckerin. „Damals war ich noch ungeübt und die Torte eine optische Katastrophe. Lecker war sie trotzdem und über die Jahre habe ich das Rezept weiterentwickelt. Mittlerweile ist die Torte bei uns ein Klassiker.“ Damit kann sie auch bei der Jury punkten. Sie bekommt für ihre Torte insgesamt 15 von 20 Punkten.

Sandra Kiss aus der Neukirchen-Vluyner Stadtverwaltung belegt bei „Das große Backen“ den vierten Platz in der technischen Prüfung

Danach ging es mit der technischen Prüfung weiter. Dort mussten sie das Rezept für Splitterbrötchen von Juror Christian Hümps nachbacken. Ganz wichtig dabei: Immer schön an das Rezept halten. Mit dem Tourieren vom Hefeteig – eine bestimmte Falttechnik, um Butter in den Teig einzuarbeiten – hatte Kiss keine großen Schwierigkeiten. Ihr Ergebnis kann sich sehen lassen: Sie belegt mit 13,5 Punkten den vierten Platz.

Sandra Kiss (zweite von links) und die anderen neun Kandidaten stellen sich bei der Sat.1-Show „Das große Backen“ wöchentlich drei verschiedenen Prüfungen. Foto: Claudius Pflug / SAT.1

Letzte Aufgabe stand unter dem Motto „Willkommen in meiner Welt“. Dafür hat Kiss eine Motivtorte gebacken, die ihre Liebe zu Festivals repräsentieren soll. Auch hierbei schien sie auf keine großen Schwierigkeiten zu stoßen. Im Ergebnis erstrahlt die Torte in gelben, pinken, lila, blauen und grünen Tönen. Als Dekoration hat Sandra Kiss ein kleines Riesenrad angefertigt, dass sie oben auf der Torte platziert. Dazu hat sie noch Rosen von Hand aus Fondant modelliert. „Sie waren zwar etwas wild, aber wenn man die ganze Nacht durchgetanzt hat, sehen sie auch nicht mehr taufrisch aus“, so Kiss. Geschmacklich schneidet die Torte mit 16 Punkten jedenfalls gut ab.

Sandra Kiss schaut mit ihren Kolleginnen die erste Folge von „Das große Backen“

Insgesamt 44,5 von 60 Punkten konnte Kiss in der ersten Woche sammeln und rückt damit eine Runde weiter. „Es war unglaublich aufregend und schön, zum ersten Mal im Backzelt zu stehen. Auch wenn bei den ersten Verkostungen der Puls schon ordentlich in die Höhe steigt“, erinnert sich die Hobbybäckerin. Geschaut hat sie die Folge mit Kolleginnen von sich. „Dazu habe ich die passenden Torten zur Folge mitgebracht.“

Wie sich Kiss nun die nächsten Wochen schlagen wird, lässt sich jeden Mittwoch um 20.15 Uhr auf Sat.1 und Joyn verfolgen.

