Das große Backen: Neukirchen-Vluynerin punktet in TV-Show

Neukirchen-Vluyn. Mit einer Reise ins All und süßen Hot Dogs will Sandra Kiss in Folge 4 der TV-Show „Das große Backen“ punkten. Konnte sie die Jury überzeugen?

Sandra Kiss hat es wieder geschafft: Die Mitarbeiterin aus der Neukirchen-Vluyner Stadtverwaltung ist bei der Sat1.-Show „Das große Backen“ eine Runde weiter. Mit einer Gesamtpunktzahl von 48,5 Punkten ist sie die zweitstärkste Kandidatin der Woche und hat damit knapp den Titel für die beste Hobbybäckerin der Woche verpasst.

Dieses Mal haben sich die Kandidaten auf eine kulinarische Weltreise begeben. Dabei mussten sie in der ersten Aufgabe Baklava neu interpretieren. Starke 19 von 20 Punkten konnte Sandra Kiss mit ihrer Baklava-Tarte, die sie mit einer Feigenfüllung aufpeppte, von der Jury erzielen. Die Tarte wurde von Juror Christian Hümbs mit „optisch eine 10 von 10“ bewertet.

Sandra Kiss aus Neukirchen-Vluyn begibt sich bei „Das große Backen“ auf eine Riese ins All

Und auch in der technischen Prüfung konnte Sandra Kiss wieder überzeugen. Die Aufgabe dieses Mal: Süße Hot-Dog-Berliner backen. Ihre Backkreationen konnten mit einer „hervorragenden Porung“ und einer goldgelben Backfarbe glänzen. Kleine Punktabzüge gab es wegen der fehlenden weißen Streifen, die charakteristisch an der Außenseite der Berliner zu finden sind. Dennoch: Mit 16,5 Punkten belegt Kiss den zweiten Platz.

Mehr aus Moers und Umgebung?Gibt es hier.

In der dritten Aufgabe begab sich Kiss mit einer prall gefüllten Koffer-Torte ins Weltall. Optisch konnte sie mit gefertigter Planeten-Dekoration und einem modellierten Raumschiff punkten. Geschmacklich sollte die Torte aber an das Reiseziel erinnern. Nicht ganz einfach, da niemand weiß, was es im Weltraum so gibt. Deswegen bekam Kiss auch 16,5 Punkte von der Jury. Für die nächste Runde hat das aber gereicht und so geht die Reise beim Backwettbewerb vorerst weiter.

Wie sie sich weiterhin schlagen wird, lässt sich mittwochs um 20.15 Uhr auf Sat.1 und Joyn verfolgen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland