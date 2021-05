Das Gewerbeparkfest Neukirchen-Vluyn findet statt – in 2022

Neukirchen-Vluyn. Das Gewerbeparkfest Neukirchen-Nord kann auch in diesem Jahr nicht stattfinden. Aber: Die Organisatoren kündigen für die Zukunft Großes an.

Das Organisatorenteam aus dem Gewerbepark Neukirchen-Nord hat etwas Positives zu vermelden: Das Gewerbeparkfest findet statt – aber nicht mehr in diesem Jahr, sondern im nächsten. Das Datum können sich die interessierten Besucherinnen und Besucher schon mal vormerken; es ist der 12. Juni 2022.

„Schon in Feierlaune, muss sich aber noch etwas gedulden: Das Orgateam des Gewerbepark Neukirchen-Nord freut sich auf das Fest am 12. Juni 2022“, heißt es entsprechend in einer Mitteilung an die Redaktion.

Das Fest findet seit 1999 alle zwei Jahre statt. Schon im vergangenen Jahr musste das muntere Treiben im Quartier wegen der pandemischen Situation und der geltenden Regeln abgesagt werden. Erstmals sollte es ein Motto für die Veranstaltung geben: Ausbildung. „Die Firmen sollen die Möglichkeit bekommen, junge Leute für die Ausbildung zu begeistern“, hieß es seinerzeit bei den Vorbereitungen.

„Aller Elan nutzte nichts, auch der Ersatztermin für 2021 musste jetzt aus dem Terminkalender gestrichen werden“, bedauert das Orgateam. Unter den Corona-Bedingungen sei das Gewerbeparkfest nicht durchführbar. Mehr Artikel aus Neukirchen-Vluyn und Region finden Sie hier

Aufgeben ist für die erfahrenen Unternehmer aber natürlich keine Option und so geht es mit Optimismus in die Planung für den Juni 2022. Dann sollen sich wieder viele der 70 Unternehmen präsentieren, für einen Tag ihre Firmen für Besucherinnen und Besucher öffnen und auch ihre Waren und Dienstleistungen anbieten, kündigen die Organisatoren an.

„Auch die Anwohner werden eingebunden, der beliebte Garagentrödel wird natürlich wieder stattfinden“, heißt es weiter. Es werde ein Speisen- und Getränkeangebot geben. Dafür sorge auch der gleichzeitig stattfindende Bio-Markt auf dem Gelände der Biobäckerei Schomaker an der Weserstraße.

Das Orgateam zeigt sich zuversichtlich: „Einige andere Attraktionen und Aktionen werden noch nicht verraten, aber eines ist sicher: Es wird wieder einmal ein Fest für die ganze Familie.“

