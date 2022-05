Das geht ab bei der Beach Party in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort. Nach zwei Jahren Corona-Pause ist die Partymeute ausgehungert. Im August gibt’s im Panoramabad Pappelsee Abhilfe. Illustre Gäste werden erwartet.

Auch wenn die Planung schon lange stand – es hat gedauert, bis sich Thorsten Kalmutzke entschieden hat, die Beach Party nach zwei Jahren Absagen wegen Corona in diesem Jahr wieder stattfinden zu lassen. Zu unsicher schien noch vor wenigen Monaten die Lage, auch was Beschränkungen angeht. Nun aber geht Kalmutzkes größter Wunsch in Erfüllung. Denn die Beach Party 2022 wird die letzte in seiner Verantwortung sein.

Jetzt heißt es erstmal: „Wieder alles im Griff“, wie Jürgen Drews singt. Und der König von Mallorca wird höchstselbst am 6. August im Panoramabad erscheinen, um Schlagerfans zu entzücken. Laut Veranstalter ist die Kamp-Lintforter Sause die größte Open-Air Party zwischen Rhein und Maas. Neben Drews treten sieben weitere Künstler auf, die für Strand-, Sommer- und Partyfeeling sorgen werden.

Hat seine Fans: der Sänger "HONK!". Foto: Lars Heidrich / Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Bisher konnten die Einlasskarten nur online gekauft werden, ab sofort sind die Karten jedoch auch in den Vorverkaufsstellen erhältlich. Thorsten Kalmutzke, Geschäftsführer der Veranstalteragentur Passepartout,

Hat sich selbst zum „König von Mallorca“ ernannt: Jürgen Drews. Foto: Rainer Jensen / dpa

äußert sich „überwältigt“ von den bisher verkauften Tickets. „So hohe Vorverkaufszahlen gab es noch in keinem der Vorjahre. Ich glaube, dieses Jahr wird nach dieser langen Pause ein außergewöhnliches Jahr. Wer noch Karten ergattern möchte, wird sich schätzungsweise beeilen müssen.“ Die Schlager-Gemeinde scheint nach den Pandemie-Jahren ausgehungert zu sein.

Da steht kein Fuß still

„Wir haben in Sachen Programm einen bunten Mix aus bekannten Stars der Szene zusammengestellt. Ob jung oder alt, es wird garantiert kein Fuß still stehen, wenn die Crème de la Crème der Schlager-Stars die Bühne rockt. Gemeinsam mit unseren Sponsoren, den Stadtwerken Kamp-Lintfort und der Sparkasse Duisburg, möchten wir noch einmal die Besucherzahlen sprengen“, so Thorsten Kalmutzke. „Ein so hochkarätiges Line-Up aus Schlager- und Partymusik zu ähnlichen Preisen gibt es in der Umgebung einfach nicht.“

Es kommen König und Königin

Gemeinsam mit dem „König von Mallorca“, Jürgen Drews, werden Ballermann-Königin Mia Julia, Jörg Bausch, Tobee, Richard Bier, Honk, Ecki und Andy Luxx Vollgas geben, um das Panoramabad in ausgelassene Feierstimmung zu versetzen und die erste Beach Party nach Corona zu einer ganz besonderen zu machen, versprechen die Veranstalter. Partykönigin Mia Julia, („Mallorca, da bin ich daheim“), ausgezeichnet mit dem Ballermann-Award, heizt dem Publikum ein, ebenso wie Jörg Bausch („Erst wenn’s im Sommer schneit“), mehrfach ausgezeichnet mit Awards wie dem Schlager-Saphir, dem Ballermann-Award, dem Party-Music-Award und dem Jubiläums-Award der Arena Oberhausen.

Hinzu kommt Tobee, („Helikopter 117“), deutscher Schlager- und Stimmungssänger, ebenfalls mehrfach ausgezeichnet mit dem Ballermann-Award und Party-Music-Award, sowie Richard Bier, der mit seinem „Bierkapitän“ einen der größten Ohrwurm-Hits am Ballermann landete und so die Partyszene über Nacht eroberte.

Tobee rockt die Bühne. Foto: Christoph Wojtyczka / FUNKE Foto Services

Alle, die im Megapark einen Namen haben

Nicht zu vergessen: Honk! („Hallo Helmut“), bekannt aus dem Megapark, und Ecki („Cordula Grün“) sind gebucht. Und Andy Luxx, der Residenz-DJ aus dem Megapark Mallorca, wird erneut auf der Beachparty auflegen und durch den Abend moderieren. Andy Luxx feierte 2019 sein dreifaches Bühnenjubiläum: 40 Jahre Bühnenjubiläum, 15 Jahre DJ im Megapark Mallorca und 10 Jahre DJ im Apres Ski.

*Die NRZ ist Medienpartner der Beach Party in Kamp-Lintfort

>>> Hier gibt es Tickets

Tickets für die Beachparty Kamp-Lintfort sind online unter www.beachparty-kamplintfort.de erhältlich oder können ab sofort bei den folgenden Vorverkaufsstellen erworben werden: Panoramabad Pappelsee, Bertastraße 74, Optik Matt, Moerser Straße 268. In Moers gibt es Karten bei Moers Marketing, Kirchstraße 27.

Die Eintrittskarten kosten im 23 Euro im Vorverkauf und 27 Euro an der Abendkasse. Wer einen Teamtisch (1 Biergarnitur, 10 Eintrittskarten und 2 Fässchen Bier zu 5l) ergattern möchte, sollte sich beeilen, heißt es vom Veranstalter, denn die Verfügbarkeit ist limitiert. Der Preis für den Teamtisch liegt bei 329 Euro. Die Ticketpreise verstehen sich jeweils zuzüglich Vorverkaufs- und Bearbeitungsgebühren.

