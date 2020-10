Ein Lautenlied der Renaissance traf auf Arien aus verschiedenen Werken des englischen Barockkomponisten Henry Purcell, bevor die musikalische Reise die Zuhörer zu nordischen Volksweisen führte: Das Programm, das das Vokalensemble „Sjaella“ im Kammermusiksaal des Martinstifts präsentiert hat, war abwechslungsreich und kurzweilig. Die sechs Sängerinnen Viola Blache, Helene Erben, Felicitas Erben, Marie Charlotte Seidel, Marie Fenske und Franziska Eberhardt konnten am Freitag ihr im Mai ausgefallenes Konzert nachholen – und das gleich zweimal hintereinander.

Beide Vorstellungen waren mit jeweils 80 Besuchern ausverkauft. „Sjaella“ singt ausschließlich A cappella, verzichtet also vollkommen auf eine Instrumentalbegleitung. Und so viel sei schon einmal verraten: Instrumente hat man in dieser mehrstimmigen Konstellation auch nicht vermisst. Los ging es mit der Suite „Vier Jahreszeiten“ aus der Semi-Oper „The Fairy-Queen“ von Purcell. Das Stück hatte schnelle und fröhliche Parts, wie zum Beispiel im zweiten Teil „Here’s the summer, sprightly, gay (Sommer), als auch mystisch klingende Passagen, etwa im dritten Satz „See my many colour’d fields (Herbst).

Mal haben eine oder zwei Sängerinnen den Text gesungen, die anderen übernahmen die Begleitung mit den typisch A cappella gesungenen Vokalen. Weiter ging’s mit „Geister der Nacht“, ebenfalls aus „The Fairy-Queen“. Die Gruppe hat sich der modernen Klassik, geistlicher Chormusik, aber auch Jazz und Volksmusik verschrieben. „Wir sind immer offen für neue Einflüsse“, sagte Helene Erben. Die Offenheit für Abweichungen spiegelte sich auch in der zweiten Hälfte des Programms wider. Da präsentierte „Sjaella“ Volkslieder aus Norwegen, Finnland oder Dänemark. Es gab auch den deutschen „Jägermix“.

Eine Hürde muss das Ensemble fast immer nehmen: Jemand muss die Stücke schreiben. „Es gibt kaum Literatur für einen reinen sechsstimmigen Frauenchor“, erklärte Viola Blache. So erhalten sie eigene, neue Arrangements von Stücken.

Die Liebe zur Musik, die Liebe zur eigenen Stimme wurde bei den jungen Frauen im Kindesalter entfacht. Gemeinsam haben sie früh im Kirchenchor gesungen. Vor 15 Jahren haben sie „Sjaella“ gegründet. Der Name ist an das schwedische Wort „själ“ angelehnt, das übersetzt „Seele“ bedeutet. Die Seele konnte man beim Konzert definitiv baumeln lassen. Die Musik klang trotz der klassischen Stücke nicht schwer oder altmodisch. Das Ensemble bewies, wie gut man mit der Stimme spielen und die Lautstärke sowie die Tonlagen gut variieren kann.