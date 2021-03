Das ehemalige Finanzamt Moers hat einen neuen Eigentümer

So stellen sich der neue Eigentümer und die Stadt Moers die Zukunft des ehemaligen Finanzamts-Grundstück vor

Moers. Der Düsseldorfer Projektentwickler bema hat das ehemalige Finanzamt Moers gekauft. Seine Pläne für das Grundstück stehen zum großen Teil fest.

Das Grundstück des ehemaligen Moerser Finanzamtes in Moers hat einen neuen Eigentümer. Die Düsseldorfer bema-Gruppe hat das Areal an der Unterwallstraße erworben und übernimmt damit die Entwicklung der zentralen Fläche. Verkäufer ist der Bau- und Liegenschaftsbetrieb des Landes Nordrhein-Westfalen (BLB NRW).

Die Entwicklungsfläche mit einer Gesamtgröße von fast 12.000 Quadratmetern liegt zentral in der Moerser Innenstadt im Bereich der historischen Wall- und Grabenanlagen sowie indirekter Nachbarschaft zum Rathaus. Entstehen sollen dort, wie berichtet, Büroflächen und Wohnungen.

Die Stadt Moers ist froh über den Abschluss des Bieterverfahrens. „Wir freuen uns, dass der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW mit der bema Gruppe einen professionellen Projektpartner aus der Region gefunden hat, der unser Ziel der Stadtaufwertung an dieser zentralen Stelle zur Innenstadt und innerhalb der historischen Wallanlagen mit realisiert“, erklärt Bürgermeister Christoph Fleischhauer in einer gemeinsamen Pressemitteilung von bema, BLB und Stadt Moers am Montagmorgen. „Wir danken den Verantwortlichen beim Land NRW für die gute Zusammenarbeit bei dem für die Stadt Moers bedeutenden Projekt.“

Das im Bieterverfahren schon vor mehr als einem Jahr vorgestellte Konzept der bema-Gruppe hatte der Moerser Rat bereits einstimmig verabschiedet. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass in naher Zukunft anstelle des unmaßstäblichen Verwaltungsgebäudes ein durchmischtes und ansprechendes Innenstadtquartier und damit ein weiterer Baustein zu einer positiven Moerser Innenstadtentwicklung entstehen wird“, ergänzt der Technische Beigeordnete der Stadt Moers Thorsten Kamp.

Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Der Kaufvertrag bedarf noch der abschließenden Genehmigung durch den BLB NRW. Voraussetzung dafür ist die Zustimmung des Landtags.

Die bema-Gruppe ist nach eigener Darstellung eine inhabergeführte Projektentwicklungsgesellschaft in Düsseldorf mit dem Anspruch, zukunftsweisende Gebäude und nachhaltige Stadtquartiere mit langer Lebensdauer zu erschaffen. „Innovative Zukunftsthemen wie eine Auswahl bei der Digitalisierung, die Beschäftigung mit alternativen, natürlichen Baumaterialien wie Holz oder wiederverwertbaren modularen Bausystemen werden stetig in die Konzeption miteinbezogen“, heißt es in der Pressemitteilung über die bema.

