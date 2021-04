Das Bürgerpark-Projekt in Moers macht weitere Fortschritte

Moers. Das Bürgerpark-Projekt in Schwafheim war 2012 gestartet. Ziel: Das Dorf soll keine anonyme Vorstadt werden. Jetzt gibt es Fortschritte zu sehen.

Seit fast zehn Jahren gibt es jetzt das Bürgerpark-Projekt im Stadtteil Schwafheim. Wie die Stadt jetzt berichtet, hat sich im Moerser Süden einiges getan. Aus dem lebendigen Dorf soll keine anonyme Vorstadt werden: Mit diesem Ziel startete im Jahr 2012 das Projekt Bürgerpark in Schwafheim. Darauf weist die Stadt jetzt hin.

Seitdem arbeiten die Arbeitsgemeinschaft Schwafheimer Vereine unter Federführung des Vereins „Pflanz einen Baum“ und der städtische Fachdienst Freiraum- und Umweltplanung der Stadt eng zusammen, um die Grünfläche um den zentralen Dorf- und Kirmesplatz dauerhaft attraktiv und erlebbar zu machen.

In diesem Winter hat Pflanz einen Baum sieben weitere Bäume für den Bürgerpark gespendet. Die dreijährige Fertigstellungs- und Entwicklungspflege übernimmt die Stadt. Gepflanzt wurden zwei Kirschen als Eingangstor des Bürgerparks am Länglingsweg. Wichtig: Diese werden als besonders klimaresistent eingestuft.

In der Versickerungsmulde am Parkplatz stehen nun fünf Kopfweiden als typisches Gehölz des Niederrheins. „Neben dem Ausbau von Wegen, Pflanz- und Rasenflächen könnte der Platz durch eine schöne Allee aus heimischen Bäumen eingefasst werden“ – so jedenfalls lautete laut Mitteilung der Stadt der Arbeitsplan vor neun Jahren. Ein Großteil ist in der grünen Oase des Stadtteils bereits umgesetzt worden. Bei regelmäßigen Pflanz- und Grünpflegeaktionen legen Schwafheimerinnen und Schwafheimer immer wieder mit großem Engagement selbst Hand an.

Auch Spenden helfen sehr, so dass bereits zwei Bänke aufgestellt werden konnten. Mitte April beginnen die Wegebauarbeiten zwischen dem Kirmesplatz und der Peter-Vischer-Straße. Auf Wunsch zahlreicher Anwohner sollen noch mehr Bänke installiert werden. Und für den Herbst ist das Pflanzen von weiteren Spendenbäumen bereits geplant. Schon jetzt steht, wie es heißt, somit fest: Schwafheim bleibt ein lebendiges und attraktives Dorf.

Informationen zum Bürgerpark bei Oliver Makrlik (Stadt Moers, Fachdienst Freiraum- und Umweltplanung), 02841/ 201-536 (fachliche und inhaltliche Fragen) und über pflanzeinenbaumev.wordpress.com.