Kamp-Lintfort: Neuer Minimarkt hat eröffnet - das bietet er

Kamp-Lintfort. Im Gestfeld in Kamp-Lintfort hat ein neuer Magnet-Minimarkt eröffnet. Welchen Service er außer Lebensmitteln für Kundinnen und Kunden anbietet.

Verschiedene Lebensmittel, unter anderem osteuropäische Heimspezialitäten sowie Grundversorgungsartikel, eine Auswahl an Obst und Gemüse und einen Paketservice bietet der kürzlich auf der Rundstraße im Gestfeld eröffnete Magnet Minimarkt seinen Kunden an. Das teilt jetzt die Stadt Kamp-Lintfort mit.

Der Markt wird geführt durch die Magnet Einzelhandels GmbH & Co KG. Die Geschäftspartner Viktor Steinert und Alexey Perelmuter arbeiten bereits seit 2008 zusammen und haben das Unternehmen 2017 gegründet. Märkte in Dortmund, Bochum und Lünen sind bereits eröffnet. Neben der neuen Filiale in Kamp-Lintfort wurden kürzlich auch noch größere Standorte in Gelsenkirchen eröffnet, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

Es gibt Waren des täglichen Bedarfs

Der neue Markt richtet sich insbesondere an Menschen, die Kiosks und „Tante-Emma-Läden“ schätzen und bietet den Anwohnerinnen und Anwohnern wieder Waren des täglichen Bedarfs in fußläufiger Entfernung. Dass es im Gestfeld lange keinen Nahversorger mehr gab, war für viele Bewohnerinnen und Bewohner des Viertels immer wieder Thema gewesen. Allein deshalb ist der neue Laden eine Bereicherung für das Quartier, heißt es.

Mit einem auf die Kundenwünsche angepassten Sortiment auf einer Verkaufsfläche von rund 480 Quadratmetern gehen die Betreiber des Marktes laut Mitteilung der Stadt gerne auf individuelle Wünsche ein und bestellen auch Waren auf Anfrage.

„Wir wachsen gerne zusammen mit den Ansprüchen unserer Kunden“, erklärt Elena Komarowski von der Magnet Einzelhandels GmbH & Co KG. Zusätzlich zum Warenangebot bietet die Filiale eine Paket- und Lottoannahmestelle an. Dazu gibt es morgens auch Brötchen.

Der Markt bietet ein vielfältiges Angebot

Auch Bürgermeister Christoph Landscheidt und Wirtschaftsförderer Andreas Iland waren zur Eröffnung vor Ort, um sich einen persönlichen Eindruck zu verschaffen und zu gratulieren.

„Der neue Magnet Minimarkt bietet den Anwohnerinnen und Anwohnern unweit der Rundstraße ein neues und vielfältiges Angebot als Nahversorger. Wir dürfen gespannt sein auf das vielfältige Sortiment und wünschen zur Eröffnung alles Gute und vor allem zahlreiche und zufriedene Kunden“, kommentierte Bürgermeister Landscheidt die Neueröffnung.

Der Minimarkt ist täglich von 6 bis 20 Uhr geöffnet.

