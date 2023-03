Die Christdemokraten aus Neukirchen-Vluyn haben sich den neuen Waldkindergarten in Alpen angeschaut.

Kindergarten Darum will die Neukirchen-Vluyner CDU einen Waldkindergarten

Neukirchen-Vluyn/Alpen. Mit dieser Idee ist die CDU in Neukirchen-Vluyn schon einmal gescheitert. Warum sie aber daran festhält, dass ein Waldkindergarten notwendig ist.

Die CDU hält an ihrer Idee fest, in Neukirchen-Vluyn einen Waldkindergarten zu installieren. Bereits im Jahr 2019 hat die CDU-Fraktion den Antrag gestellt, die Vorgaben für die Errichtung eines Waldkindergartens aufzuzeigen. Jedoch hat die Verwaltung eine Teil-Nachfolgenutzung des Klingerhufes hierfür leider ausgeschlossen, erinnern die Christdemokraten.

Da die CDU nach wie vor der festen Überzeugung ist, dass ein Waldkindergarten beziehungsweise eine Waldgruppe „eine hervorragende Ergänzung für unsere Kindergartenlandschaft“ ist, wie es in einer Mitteilung an die Redaktion heißt, und dafür auch der passende Rahmen vorhanden sei, hat eine Delegation jetzt den neu errichteten Waldkindergarten in Alpen besichtigt.

Die CDU Neukirchen-Vluyn war bei den Wurzelzwergen

Der dortige Waldkindergarten „Wurzelzwerge“ wird unter der Leitung von Carlo Ridder geführt. Er stellte den Vertretern der Fraktion die Konzeption, die Liegenschaft und den Ablauf des Aufbaus des Kindergartens vor.

CDU-Ratsfrau Claudia Wilke (Mitglied im Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Schule): „Wenn man sieht, wie toll hier mit den Kindern umgegangen, ihnen der Umgang mit der Natur vermittelt wird und gleichzeitig die Begeisterung aller Beteiligten inklusive der Kinder, möchte man noch mal Kind sein und hier in den Kindergarten gehen.“

Auf einer ca. 1000 m² großen Spielwiese am Waldsaum findet sich neben diversen Spielgeräten auch eine Feuerstelle, die im Sommer genutzt wird. Zudem steht dort ein Gebäude, in dem die Kinder jederzeit den Toilettengang erledigen oder in ihren warmen und trockenen Gruppenraum gehen können. Ein kleiner Verwaltungsbereich ergänzt den Innenraum.

Die CDU hält an der Idee fest

Neben der Wiese befindet sich ein etwa 3500 m² großer Bereich im Wald, der den Kindern exklusiv zur Verfügung steht. Neben diversen Spielmöglichkeiten befindet sich dort auch ein sehr großer Unterstand, der zum Verweilen im Freien einlädt. Geführte Exkursionen in den weiteren Wald mit Sichtungen der heimischen Tierwelt werden vorgenommen, heißt es weiter.

„In der Öffentlichkeit gibt es viele falsche Vorstellungen zu einem Waldkindergarten. Je nach Konzeption ist es sogar möglich, dass Kinder aus anderen Kindergärten der Stadt wochen- oder monatsweise sich dieser Gruppen anschließen“, erklärt Heiko Haaz, Sprecher der CDU im zuständigen Fachausschuss.

„Da wir als CDU die Idee des Waldkindergartens für Neukirchen-Vluyn sehr begrüßen“, werde man die Verwaltung bitten, den Leiter des Alpener Kindergartens in den Fachausschuss einzuladen. In Neukirchen-Vluyn sei der Bedarf an neuen Kitaplätzen enorm. Die CDU setzt sich dafür ein, eine qualitative Ausweitung Richtung Waldkindergarten doch noch umzusetzen, heißt es abschließend.

