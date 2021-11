Schulpolitik Darum will die CDU beim Thema Ebertschule am Ball bleiben

Kamp-Lintfort. Die CDU meldet sich am Tag vor der Schulausschuss-Sitzung am Mittwoch zu Wort. Beim Thema Ebertschule spricht die Fraktion von „Hinhaltetaktik“.

Die CDU-Fraktion äußert sich in einer Pressemitteilung sehr verwundert darüber, dass hinsichtlich der einstimmig beschlossenen und umgehend umzusetzenden Machbarkeitsstudie für die Ebertschule bisher noch keine neuen Informationen vorliegen – auch nicht zur heutigen Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport am Mittwoch, 17. November.

Bekanntlich habe dieser zuständige Fachausschuss vor neun Wochen einstimmig beschlossen, den Grundschulstandort an dem Ebertplatz umgehend einer Prüfung zu unterziehen und Entwicklungspotenziale sowie Handlungsempfehlungen zu benennen, vor allem auch hinsichtlich der desaströsen Toilettenanlage an der Schule, heißt es weiter. Der Fraktionsvorsitzende Simon Lisken spricht von „Hinhaltetaktik“ und kommentarlosem Weggucken der SPD-Mehrheit“.

Die CDU versichert, am Ball zu bleiben und in der heutigen Sitzung nachzufragen und will „erneut eindringlich darauf hinweisen, endlich tätig zu werden.“

Weiter stellt die CDU in der Mitteilung fest, dass „je nach Schulform sehr unterschiedliche Beträge im Haushalt eingestellt“ seien. Gerade Grundschulen sieht die Fraktion pro Schüler stark unterfinanziert im Vergleich mit den anderen Schulformen. Zugleich nutzten die Grundschulen unabhängig der letzten Maßnahmen ja nach wie vor viele alte Baulichkeiten im Bestand. Die CDU sieht auch hier Handlungsbedarf.

