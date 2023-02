Start zur zweiten Serie der Mahnwachen in Neukirchen-Vluyn.

Kiesabbau Darum werden die Mahnwachen in Neukirchen-Vluyn fortgesetzt

Neukirchen-Vluyn. Am Sonntagnachmittag fiel der Startschuss zur zweiten Serie der Mahnwachen auf dem Hof Noltanien in Neukirchen-Vluyn. Das sagt #daspinkekreuz.

Das Aktionsbündnis #daspinkekreuz setzt die Mahnwachen auf dem Hof Noltanien fort. „Der Wegfall zweier potenzieller Kiesabbauflächen in Neukirchen-Vluyn kann über den immer noch nicht adäquaten Umgang mit dem Thema Kies und die vielen inhaltlichen und semantischen Fehler des RVR hinwegtäuschen“, heißt es in einer Mitteilung des Bündnisses.

Es habe einen regen Ansturm zum Start der zweiten Serie an Mahnwachen gegeben. „Die Freude über die geretteten Flächen und die (Dauer)Empörung über den immer noch fehlerhaften Plan gaben Anlass zu intensiven Diskussionen“, heißt es weiter. In der Spitze haben sich rund 100 Gäste zunächst den Vortrag von Roland Nolte angehört, um dann noch über zwei Stunden intensiv zu diskutieren. „Solidarität zu den anderen Bürgerinitiativen steht im Mittelpunkt“, sagt Alexandra Nolte. Und weiter: „Unser Erfolg in Neukirchen Vluyn soll Inspiration, Anreiz und Unterstützung sein.“

So haben die ersten Pinken Kreuze den Hof Noltanien bereits in Richtung Kamp Lintfort und Hünxe verlassen. Alexandra Nolte führt weiter aus: „Auch überregional festigen sich die Kontakte.“ Neben neuen Teilnehmerinnen und Teilnehmern und den Stammgästen kamen auch wieder bekannte Mitstreiter aus der Politik. Unter anderem Bürgermeister Ralf Köpke, Hubert Kück, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Kreistag, Frank Berger, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Kreistag, und die grüne Bundestagsabgeordnete Kathrin Henneberger.

„Die Tatsache, dass der RVR in seinem neuen, hektisch zusammen geschusterten Entwurf die eigenen jüngsten Zahlen des Geologischen Dienstes nicht probat mit eingearbeitet hat, und so wieder einen Versorgungszeitraum von 25 Jahren ausgewiesen hat, welcher ja bekanntlich durch das OVG Münster als nicht statthaft abgeurteilt worden ist, sorgte schon für breite Erheiterung in einem ernsten Thema,“ sagt Roland Nolte.

Die Mahnwachen finden bis zum Ende der neuerlichen Einspruchsfrist wieder jeden Sonntag um 15 Uhr auf dem Hof Noltanien in Neukirchen-Vluyn statt.

