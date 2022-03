Darum such Neukirchen-Vluyn Helfer für die Landtagswahl

Neukirchen-Vluyn. In zwei Monaten wird in NRW der Landtag gewählt. Die Stadt Neukirchen-Vluyn sucht 100 ehrenamtliche Helfer für die Besetzung der Wahllokale.

Wenn am 15. Mai der neue nordrhein-westfälische Landtag gewählt wird, werden in den Wahllokalen der Stadt insgesamt 200 Wahlhelferinnen und -helfer für einen reibungslosen und korrekten Ablauf sorgen. Gut die Hälfte davon tut dies in Neukirchen-Vluyn stets ehrenamtlich. Die Stadt ruft nun dazu auf, sich als Wahlhelfer zu engagieren.

„Demokratie lebt von der Teilnahme der Bürgerinnen und Bürger am politischen Geschehen. Freie Wahlen bilden hierbei die wichtigste Grundlage einer Demokratie“, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Das Ehrenamt ausüben kann, wer am Wahltag mindestens 18 Jahre alt ist und die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. Besondere Vorkenntnisse seien nicht erforderlich.

Die Helfer müssen nicht den ganzen Tag vor Ort sein

Zu den Aufgaben zählen unter anderem: Prüfung der Wahlberechtigung, Ausgabe des Stimmzettels, Beaufsichtigung der Wahlkabinen und der Wahlurne, Sicherstellung des ordnungsgemäßen Ablaufs der Stimmabgabe, Auszählung der Stimmzettel ab 18 Uhr.

Die Wahllokale sind am Wahltag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Alle Helferinnen und Helfer treffen sich am Wahltag zunächst um 7.30 Uhr in ihrem Wahllokal. Es müssen dann nicht immer alle vor Ort sein. Die jeweiligen Wahlvorsteherinnen und -vorsteher entscheiden am Morgen darüber und über eine „großzügige Pausenregelung“, heißt es in der Mitteilung. Zur Stimmenauszählung ab 18 Uhr müssen wieder alle Wahlhelferinnen und -helfer anwesend sein. Für ihren Schutz in der Corona-Pandemie werde gesorgt, versichert die Stadt. Für ihr Engagement im Wahlvorstand erhalten die Helfer ein sogenanntes Erfrischungsgeld in Höhe von 28 Euro.

Interessenten können sich online melden auf https://bit.ly/3IUdNlv; alternativ per E-Mail an: wahlen@neukirchen-vluyn.de; bei Rückfragen stehen die Mitarbeitenden des Wahlbüros unter 02845/ 391-108 zur Verfügung.

