Darum lohnt es sich, jetzt viel mit dem Fahrrad zu fahren

Tritt bei der Aktion Stadtradeln auch regelmäßig in die Pedale: Bürgermeister Christoph Landscheidt.

Kamp-Lintfort. Kilometer sammeln für den Umweltschutz: Auch Kamp-Lintfort macht wieder beim Stadtradeln mit. Hier gibt es die Infos, was es zu beachten gilt.

Auch in diesem Jahr sind alle Kamp-Lintforterinnen und Kamp-Lintforter aufgerufen, beim Stadtradeln mitzumachen. Ziel ist es, möglichst viele Strecken mit dem Rad zurückzulegen, das Klima zu schützen und zeitgleich fit zu bleiben. Mitmachen können alle, die in Kamp-Lintfort wohnen, arbeiten, in einem Verein aktiv sind oder eine (Hoch-)Schule besuchen. Teilnehmende können Teams bilden oder alleine Kilometer sammeln und das überall, ob im Urlaub, auf Dienstreise oder auch im Alltag. Jeder Kilometer zählt für die Gesundheit, den Klimaschutz und für Kamp-Lintfort.

Anmelden kann man sich unter www.stadtradeln.de. Alternativ können die Kilometer auch in einen Kilometerbogen schriftlich eintragen werden, der im Foyer des Rathauses, in Zimmer 324 oder als Download unter www.stadtradeln.de/kamp-lintfort erhältlich ist. Auch die Erfassung per Smartphone ist mit der Stadtradeln-App möglich. Es gibt auch wieder etwas zu gewinnen.

Nach der Aktion werden sowohl Einzelpersonen, als auch Schulen und Kindertagesstätten für ihre besonderen Leistungen geehrt. Den Wanderpokal des Kreises Wesel erhält die Kommune mit der höchsten Teilnehmerzahl.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland