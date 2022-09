Darum erhält Anny Hartmann den Moerser Comedy-Arts-Preis

Moers. Warum die studierte Volkswirtschaftlerin und politische Kabarettistin Anny Hartmann mit dem Moerser Comedy-Arts-Preis 2022 ausgezeichnet wird.

Seit 1991 vergibt die Kulturstiftung der Sparkasse am Niederrhein den Comedy-Arts-Preis Moers für herausragende künstlerische Leistungen. In diesem Jahr geht die Auszeichnung an Anny Hartmann.

Es ist selten, dass jemand vom Comedy-Fach ins politische Kabarett wechselt. Anny Hartmann hat es getan und fühlt sich mit diesem Wechsel sehr wohl, teilt das Jugendkulturzentrum Bollwerk als Veranstalter des Comedy-Arts-Festivals mit. Allerdings habe sie während Ihres Studiums der Volkswirtschaftslehre (Diplom im Jahre 2000) auch das Handwerkzeug gelernt, um manche Scharade der Finanzwirtschaft zu durchblicken.

Dennoch ging Hartmann erst den Weg über die Comedy. Von 2007 bis 2010 war sie mit Ihrem Comedy-Soloprogramm „Zu intelligent für Sex?“ bundesweit erfolgreich auf Tour. Dieses Programm erschien im Jahr 2009 auch als Buch. Vorher trat sie schon jahrelang in Mixshows, wie dem Quatsch Comedy Club auf und führte außerdem häufig Regie für Kollegen und Kolleginnen.

Im Jahr 2009 startet Anny Hartmann Ihren kabarettistischen Jahresrückblick „Schwamm drüber?“. Die Auseinandersetzung mit politischen Themen bereitete ihr dabei so viel Freude, dass sie im Herbst 2010 auch mit einem politischen Soloprogramm auf Tour ging. Ihr erstes Programm, für das sie die Sankt Ingberter Pfanne und den fränkischen Kabarettpreis erhielt, hieß „Humor ist, wenn man trotzdem wählt.“

Im September 2013 startete sie Ihr zweites, ständig aktualisiertes Programm „Ist das Politik, oder kann das weg?“. Bei allen Programmen führte Tillmann Courth Regie. Volker Pispers sagt über Anny Hartmann: „Sie hat verstanden, dass man, um Unterhaltung zu machen, nicht nur Humor braucht, sondern vor allem eine Haltung. Außerdem besitzt sie als Diplomvolkswirtin auch noch Hirn. Sie vereint in ihrer Person also die drei großen H des Kabaretts: Haltung, Humor, Hirn. Das sollten Sie sich angucken.“

