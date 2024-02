Darm rebelliert? Ärzte vom St. Bernhard erklären die Gründe

Kamp-Lintfort Dr. Mark Banysch und Dr. Max Hornstein erläutern in einem Vortrag, warum Darmerkrankungen schwer zu diagnostizieren sind. Es gibt viele Ursachen.

Das Kamp-Lintforter St. Bernhard-Hospital lädt zur Informationsveranstaltung „Wenn der Darm rebelliert“ am Mittwoch, 7. Februar, 17 Uhr ein. Chefarzt Dr. Mark Banysch (Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie) und Dr. Max Hornstein, Leitender Oberarzt (Klinik für Gastroenterologie) informieren über Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten bei Erkrankungen des Dünn- und Dickdarms.

Störungen der Darmtätigkeit haben für unser alltägliches Leben weitreichende Konsequenzen, heißt es in der Mitteilung des Krankenhauses. Sie beeinflussten stark unser körperliches als auch unser seelisches Wohlbefinden. Die Rebellion des Darmes störe und mache krank. Dabei reichten die Symptome von chronifizierten Bauchschmerzen über Koliken bis hin zu Verstopfungen sowie Durchfallerkrankungen. Die Ursachen seien sehr verschieden und deswegen die Darmerkrankungen häufig schwer zu diagnostizieren. Das St. Bernhard-Hospital setze deswegen auf eine enge Zusammenarbeit der Kliniken im Viszeralmedizinischen Zentrum.

Ein sprichwörtlich weites Feld

Um das Thema genauer zu beleuchten, befassen sich die beiden Fachärzte im Vortrag mit den unterschiedlichen Erkrankungen, mit denen sie im Alltag des Krankenhauses täglich konfrontiert werden. Dazu zählen Krankheiten wie chronisch entzündliche Darmerkrankungen, Reizdarmsyndrome, Nahrungsunverträglichkeiten, Stoffwechselerkrankungen und auch Tumore.

Da es sich dabei um ein sprichwörtliches weites Feld handele, werden Dr. Banysch und Dr. Hornstein den Vortragsabend gemeinsam gestalten und sich dem vielfältigen Thema aus ihrer jeweiligen fachlichen Sicht nähern. Nach den Vorträgen bestehe die Gelegenheit, Fragen zu stellen oder eigene Probleme anzusprechen.

Die kostenlose Veranstaltung findet in der Aula des St. Bernhard-Hospitals in Kamp-Lintfort statt. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung im Gesundheitszentrum (Telefon 02842 / 708132) oder per Mail an gesundheitszentrum@st-bernhard-hospital.de erforderlich

