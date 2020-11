Dank Laga: Über 6272 Besucher im Kamp-Lintforter Lehrstollen

Kamp-Lintfort. Die Fördergemeinschaft für Bergbautradition macht den Lehrstollen jetzt zu. Nächstes Jahr starten die Bergleute durch: immer wieder sonntags.

Die Fördergemeinschaft für Bergmannstradition zeigt sich sehr zufrieden mit dem Verlauf der Landesgartenschau. „6272 Besucher haben den Lehrstollen besichtigt“, so berichtete der Kassierer Herbert Gratzer in der erstmalig nur per E-Mail Austausch abgehaltenen Vorstandssitzung. „Das war nur möglich durch den Einsatz vieler Ehrenamtlicher, denen unser Dank gilt“ führte er weiter aus.

Glücklich ist der Vorstand insbesondere, dass das neue Vereinsheim im Schirrhof in den Betrieb gehen kann. Die vielen Stunden Einsatz für den Verein haben sich ausgezahlt. Nun können die Schränke und Vitrinen befüllt werden und die zahlreichen Bilder und Bergbauexponate erhalten ihren endgültigen Platz. Das Knappenheim ist mittlerweile vollständig leergeräumt und an die Eigentümerin übergeben worden.

Der Lehrstollen und das Haus des Bergmanns bleiben bis Ende des Jahres geschlossen. „Wir starten aber im nächsten Jahr durch“, so die Aussage des Vorsitzenden Norbert Ballhaus. „Nach dem Motto ,Immer wieder sonntags’ wollen wir ab dem 10. Januar jeden Sonntag Führungen anbieten“. Zur Zeit wird noch geklärt, wann neben dem Lehrstollen und dem Haus des Bergmanns auch der Förderturm wieder zur Verfügung steht, auch dort will die Fördergemeinschaft fachkundig die Besucher betreuen.

Klaus Deuter, Egon Häusler und Jörg Hunsmann werden die Belegungen zukünftig koordinieren. „Wir freuen uns darauf, unseren Mitgliedern endlich das neue Vereinsheim im neuen Jahr zeigen zu können“ ergänzt Beisitzer Dirk Thomas. „Spätestens ab Frühjahr kommenden Jahres sollen unsere Angebote dann über das städtische Infozentrum zentral vermarktet werden, zusammen mit weiteren touristischen Angeboten“, freut sich Christoph Müllmann, stellvertretender Vorsitzender und Erster Beigeordneter der Stadt. „Die Besucher sollen auch im ,Nach-Laga-Jahr’ ein vielfältiges Angebot für die ganze Familie im Zechenpark vorfinden“.