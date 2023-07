Currybar in Moers nach Brand geschlossen: „Kommen wieder“

Die Currybar in der Grafschafter Passage in Moers muss nach einem Brand geschlossen bleiben.

Moers. Nach einem Feuer muss ein beliebtes Imbissrestaurant in der Moerser Innenstadt bis auf weiteres geschlossen bleiben. So kam es zu dem Brand.

Die „Currybar“ in der Moerser Innenstadt muss nach einem Brand am Freitagabend, 28. Juli, vorerst geschlossen bleiben. Für das Feuer in dem Imbissrestaurant an der Grafschafter Passage hatte nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein technischer Defekt einer Waschmaschine gesorgt. Die Hombergerstraße musste in der Zeit von 22.20 Uhr bis 23.55 Uhr für die Löscharbeiten der Feuerwehr komplett gesperrt werden, berichtet Polizeisprecher Peter Reuters auf NRZ-Nachfrage.

In der Folge des Brandes müsse das Lokal bis zur vollständigen Sanierung und auf unbestimmte Zeit geschlossen bleiben, wie die Betreiber der „Currybar“ in den sozialen Medien mitteilen. „Wir kommen wieder“, stellen sie in Aussicht und loben zudem den „hervorragenden Einsatz der Feuerwehrleute von der Wache 4 am Jostenhof“, durch deren Einsatz die Folge des Brandes auf einen Sachschaden begrenzt werden konnte.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland