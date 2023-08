Cosmo-Festival in Moers plant besondere Versteigerung

Moers. Vier Bands, viele Aktionen und ein ungewöhnlicher Programmpunkt: Das sind die Highlights des Cosmo-Festivals in Moers. Wann es startet.

Das beliebte Cosmo-Festival für die ganze Familie beginnt am Samstag, 26. August, 14 Uhr in Moers auf dem Gelände am Enni-Sportpark Rheinkamp, Am Sportzentrum 5. Der Erlös aus dem Festival geht an den Verein „Klartext für Kinder – aktiv gegen Kinderarmut.“

Das heißt: Jeder Cent, den Gäste auf dem Festival ausgeben, hilft Kindern, die Hilfe vom Moerser Verein dringend nötig haben. „Klartext für Kinder“ ist in Moers und Umgebung aktiv, zum Beispiel mit der mobilen Kindertafel oder der Weihnachtswunschbaum-Aktion. Alle Kosten für das Festival sind bereits durch Spenden abgedeckt, wie Atilla Cikoglu vom Cosmo-Team mitteilt. Also: Jeder Cent hilft.

Beim Cosmo-Festival treten diese Bands auf: „Känk“ aus Rheinberg, „Gewisse Leute“ aus Kamp-Lintfort, „Optical Disaster“ aus Remscheid und „Grubenrock“ aus Oberhausen. Dazu gibt es ein tolles Programm mit Aktionen wie Schminken, Hüpfen, Trike-Touren, Cosplayer, Tombola (mit Blaumännchen) und eine besondere Versteigerung.

Dazu teilt das Cosmo-Team mit: „Der BC Bikes & Beers Company hat zwei ausgefallene Bikes gebaut, die live ersteigert werden können!“ Die Unikate werden auf dem Festival am Samstag gegen 21.30 Uhr versteigert. Das Bike-Team hat rund 160 Stunden in den Bau der Cruiser gesteckt. Viele Tombolalose können während des Festivals gekauft werden. Alle Infos zum Festival gibt es im Internet auf www.cosmo-festival.de.

