Corona in Moers

Corona in Moers Coronavirus: Moerser richtet Hilfe-Plattform für NRW ein

Moers. Eigentlich ist Noel Schäfer erfolgreicher Jungunternehmer aus Moers. In der Coronakrise hat er eine gute Idee, von der viele profitieren können.

Jungunternehmer Noel Schäfer aus Moers hat im Internet eine Bürgerplattform für gegenseitige Hilfe in der Coronakrise eingerichtet. „Auf unserer Bürgerplattform finden Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit mit ihren Nachbarn ins Gespräch zu kommen und sich gegenseitig zu unterstützen – etwa mit Tipps, Neuigkeiten oder korrekten Hilfeleistungen.

Auch wenn es bereits zahlreiche Initiativen in den einzelnen Städten gibt, haben wir hier die Möglichkeit der überregionalen Vernetzung und Hilfeleistung“, schreibt Schäfer. Er ist Inhaber der digitalen Werbeagentur Telepano und Vorsitzender der Moerser CDU-Mittelstandsvereinigung. Die am Montag gestartete Seite hat bereits über 30 Mitglieder. Wer mehr als nur mitlesen und sich aktiv am Austausch beteiligen möchte, muss sich registrieren. Die Seite ist erreichbar unter www.nachbarschaftshilfe.nrw

.