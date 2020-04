Corona in Moers Coronavirus in Moers: Die Enni nimmt wieder Altpapier an

Moers. Die Nachfrage ist groß, deshalb nimmt die Enni ab Dienstag wieder Altpapier am Jostenhof in Moers an. Für die Anmeldung gibt es klare Regeln.

Wegen der großen Nachfrage der Kunden nimmt die Enni ab Dienstag, 14. April am Kreislaufwirtschaftshof in Moers auch wieder Altpapier an. Das teilte das Unternehmen am Karfreitag mit.

Das Procedere ist hier laut Mitteilung der Enni das Gleiche wie bei der Annahme von Grünschnitt: Wer Bedarf hat, muss vorab unter der E-Mail kundenzentrum-mo@enni.de oder unter der Service-Rufnummer 0800 / 222 1040 einen Termin vereinbaren und dabei seinen Namen, die Rufnummer und das Autokennzeichen angeben. Zugelassen sind laut Mitteilung Mengen von maximal zwei Kubikmetern, was etwa einer Kofferraumladung entspricht.

Bereits seit dem 6. April nimmt der Kreislaufwirtschaftshof, allerdings nur nach vorheriger Terminabsprache, in begrenztem Umfang auch wieder Strauchschnitt an. Die Anmeldung von Strauchschnitt zur Abgabe am Kreislaufwirtschaftshof ist auch hier unter der E-Mail kundenzentrum-mo@enni.de oder der Servicenummer 0800 222 1040 möglich. Zugelassen sind maximal zwei Kubikmeter Strauchschnitt und zwei Insassen im Fahrzeug. Nicht zugelassen sind Rasenschnitt, Sperrgut, Papier oder sonstige Abfälle.