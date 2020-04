Moers. Große Erleichterung beim Caritasverband Moers-Xanten: Endlich sind Schutzmasken geliefert worden. Und das ist nicht die einzige gute Nachricht.

Beim Caritasverband Moers-Xanten sind jetzt sind 12.000 Masken angekommen, davon 2000 FFP2-Masken. Spätestens am Montag wird noch eine weitere Lieferung erwartet.

Brunhilde Demmer vom Caritasverband: „Es ist gelungen, über gute Kontakte zu unseren langjährigen Lieferanten sowie über persönliche Kontakte von Mitarbeitern diese großen Lieferungen an Atemschutzmasken, auch an FFP2-Masken zu erhalten. Wir freuen uns sehr, dass diese Masken tatsächlich bei uns angekommen sind, dass wir nicht Opfer von Betrügern geworden sind, alle Masken den geforderten Standards entsprechen und zu fairen Preisen bezogen werden konnten.“

Man sei sehr sehr erleichtert, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege und in allen weiteren Diensten, in denen Mitarbeitende nach wie vor aufsuchende Hilfen leisten (ambulante Hilfen zur Erziehung, betreutes Wohnen, Hilfen für Wohnungslose etc.), aktuell ausreichend mit Masken versorgt werden könnten.

Ergänzt werden diese Lieferungen durch Mund-Nase Schutze, die inzwischen im Verband auch in großer Zahl selbst genäht und, soweit möglich auch schon an Patienten/Klienten weiter geben werden. Der Mangel an Schutzmasken sei beim Caritasverband schon lange Anlass zu großer Sorge gewesen, berichtet Demmer.