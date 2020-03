Kreis Wesel. Die Zahl der bestätigten Fälle des Coronavirus im Kreis Wesel liegt aktuell bei 26. In unserem Newsblog informieren wir über die Entwicklung.

Aktuell gibt es im Kreis Wesel 26 bestätigte Fälle (Stand Freitag) mit dem Coronavirus.

mit dem Coronavirus. Das Coronavirus hat den Kreis Wesel erreicht - seit Freitag, 29. Februar, gibt es den ersten Fall. In den vergangenen Tagen hat der Kreis über weitere infizierte Personen informiert. Wir halten Sie in unserem Nachrichtenüberblick auf dem Laufenden.

Täglich gibt es neue Informationen zur Ausbreitung des Coronavirus’ - auch im Kreis Wesel. Gibt es neue Fälle? Wie reagieren Behörden? Was bedeutet das für das öffentliche Leben? In diesem Newsblog informieren wir Sie zur aktuellen Entwicklung in Wesel, Dinslaken, Moers und dem Umland.

Coronavirus im Kreis Wesel: Die Entwicklung am 16. März 2020

09.03 Uhr: Im Laufe des Tages wird der Kreis Wesel voraussichtlich neue Zahlen veröffentlichen, wie viele Menschen hier bisher mit dem Coronavirus infiziert worden sind. Bei der letzten Aktualisierung am Freitag waren es 26 – es ist davon auszugehen, dass diese Zahl gestiegen ist. Am Wochenende wurde bekannt, dass ein Schüler am Otto-Hahn-Gymnasium in Dinslaken an dem Virus erkrankt ist – in Wesel gibt es einen Coronavirus-Fall am Marien Hospital.

09.01 Uhr: Die Stadtverwaltung in Wesel ist vorläufig nur telefonisch oder per Mail erreichbar. Bürgermeisterin Westkamp verzichtet auf Gratulationsbesuche.

08.53 Uhr: Auf die Bürger kommen ab heute massive Einschränkungen zu: Die NRW-Landesregierung will nahezu alle Freizeit-, Sport-, Unterhaltungs- und Bildungsangebote stoppen. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus werden außerdem alle Schulen und Kitas bis zu den Osterferien (19. April) geschlossen. Die Entwicklungen für Nordrhein-Westfalen können Sie hier verfolgen. In diesem Artikel beantwortet unser Korrespondent in Düsseldorf die wichtigsten Fragen zu den Maßnahmen der Landesregierung.d

08.50 Uhr: Dieser Newsblog fasst die aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im Kreis Wesel zusammen. Unsere Berichterstattung der vergangenen Tage haben wir archiviert: Lesen Sie hier die Ereignisse der vergangenen Tage in unserem Archivtext nach.

