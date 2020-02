Kamp-Lintfort. Der Kreis Wesel hat am Freitag einen ersten Corona-Fall bestätigt. Ein Mann aus Kamp-Lintfort ist betroffen. Ein Krisenstab wurde einberufen.

Der Kreis Wesel hat am Freitagabend einen ersten Erkrankungsfall mit dem Coronavirus bestätigt. Die Infektion sei bei einem Mann aus Kamp-Lintfort durch einen Labortest nachgewiesen worden, vermeldete der Kreis Wesel in einer Pressemitteilung. Zuvor hatte es bereits einen Verdachtsfall in Neukirchen-Vluyn gegeben. Hier konnte der Kreis am Freitag bereits Entwarnung geben.

Der Krisenstab des Kreises Wesel wurde einberufen. Weitere Informationen sollen in Kürze folgen.

Alle aktuellen Infos zum Coronavirus in Nordrhein-Westfalen finden Sie in unserem Newsblog

Wir aktualisieren diesen Artikel fortlaufend