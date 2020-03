Coronakrise: Das Schlosstheater Moers setzt aufs Internet

Das Schlosstheater Moers zeigt am Samstag einen Mitschnitt von Ödön von Horvaths Zur schönen Aussicht. Die Inszenierung ist von Intendant Ulrich Greb.

Moers. In Zeiten von Corona und social distancing bringt das Schlosstheater Moers seine Stücke ins Internet – Live-Chat und Nachgespräch inklusive.

Das Schlosstheater Moers ist auch in Zeiten von Corona und sozialer Isolation für die Menschen da. An diesem Wochenende gibt es über das Internet einen Mitschnitt aus einem Stück, einen Live-Chat und ein Nachgespräch.

Schlosstheater-Dramaturgin Viola Köster schreibt: „Gerade jetzt, wo durch social distancing die zwischenmenschlichen Kontakte wegbrechen, möchten wir einen Beitrag dazu leisten, Gemeinschaft auch in Zeiten der Pandemie möglich und erlebbar zu machen.“

Am Samstag, 28. März gibt es über die Homepage www.schlosstheater-moers.de und den Facebook-Kanal die Inszenierung Zur schönen Aussicht von Ödön von Horvath (Inszenierung: Ulrich Greb), die in der Spielzeit 2018/2019 am Schlosstheater Premiere hatte und beim NRW-Theatertreffen Münster 2019 ausgezeichnet wurde.

Für diejenigen, die zusätzlich an einem Austausch interessiert sind, gibt es auf der Facebookseite des Schlosstheaters die Möglichkeit, sich über einen Live-Chat mit anderen Zuschauerinnen und Zuschauern und dem Ensemble über die Aufführung auszutauschen. Dieser Chat findet auf Facebook parallel zur Ausstrahlung statt. Im Anschluss gibt es dort außerdem die Option, mit dem Regieteam der jeweiligen Inszenierung in ein Nachgespräch einzusteigen.

Und es geht noch weiter: Künftig soll es jeden Samstag einen Mitschnitt aus dem Schlosstheater-Repertoire geben. Über die Seite www.nachtkritik.de sollen zudem in den kommenden Wochen immer wieder einzelne Inszenierungsmitschnitte veröffentlicht werden. Als nächstes können Interessierte dort den Inszenierungsmitschnitt von Die Mutter aller Fragen oder 25 Rollen, die eine Frau niemals spielen sollte (Inszenierung: Susanne Zaun) sehen. Der genaue Termin folgt.

Der digitalen Spielplan wird zusammen mit dem Publikum durch eine Online-Befragung interaktiv entstehen. Aktuelle Termine der Befragung erfahren Interessierte über die Homepage sowie die Facebookseite.

>>Die Termine

Samstag, 28. März, 18 – 24 Uhr: Zur schönen Aussicht von Ödön von Horvath auf www.schlosstheater-moers.de

Samstag, 28. März, 18 – 20 Uhr: Facebook-Premiere von Zur schönen Aussicht plus Live-Chat mit dem Ensemble und 20 – 21 Uhr: Nachgespräch mit Ensemble und Regieteam auf https://www.facebook.com/schlosstheater.moers/