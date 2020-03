Corona: Weitere Absagen und Schließungen in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort. Das Kino ist zu, Sportvereine lassen alles ruhen, am Kloster Kamp ist alles abgesagt. Aber einen Grund auf den Berg zu fahren gibt es noch.

Das öffentliche Leben wird immer weiter ausgebremst, nachdem die Landesregierung empfohlen hat, alle öffentlichen Veranstaltungen abzusagen. Die Rückmeldungen vom Wochenende und vom Montag fassen wir hier zusammen:

KINO HALL OF FAME

Am Freitag hieß es noch, wir spielen weiter. Am Montag steht lange nichts von einer Schließung auf der Homepage oder auf Facebook. Erst am späten Nachmittag wurde darauf hingewiesen.

KLOSTER KAMP

Die Schatzkammer (Museum Kloster Kamp) bleibt ab sofort bis auf weiteres geschlossen. Die nächste Sonderausstellung wird zu einem späteren Zeitpunkt sein. Der Konzert- und Veranstaltungsbetrieb im

Das war wohl die vorläufig letzte Veranstaltung im Rokokosaal: Der Abend für die Ehrenamtlichen in der vergangenen Woche. Foto: Rainer Hoheisel / FUNKE Fotos Services

Rokokosaal ruht ebenso wie Seminarangebote (z.B. Trauerseminar, Bibelgespräch, Ruhepuls und Museumslunch) pausieren. Sie werden, so heißt es aus dem Geistlichen und Kulturellen Zentrum, zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgenommen oder nachgeholt. Das gelte nicht für Fremdbuchungen in separierten Seminarräumen durch Drittveranstalter. Das Spenden-Café, Klosterladen und Gewölbekeller werden geschlossen. Die nächste Ausstellung im Gewölbe wird fertig vorbereitet und geöffnet, sobald behördliche Maßgaben dies erlauben. Das Büro bleibt geöffnet und ist telefonisch erreichbar. Für das persönliche Gespräch und Gebet steht Dr. Peter Hahnen nach telefonischer Vereinbarung, zur Verfügung. Der Kräutergarten ist geöffnet. Die Abteikirche ist geschlossen. Die Angebote zur Laga bsoll vorerst bestehen bleiben.

Die Vereinigung Europäische Begegnungsstätte am Kloster Kamp sagt bis Ende Mai alle geplanten Termine ab. So findet die Halbtagesexkursion zum Kloster Mariendonk und in die Kempener Altstadt am 31. März nicht statt, die Halbtagesexkursion nach Billerbeck und ins Kloster Gerleve am 28. April sowie der Vortrag „Europa“ am 17. Mai. entfallen ebenfalls. Die Exkursionen sollen nachgeholt werden.

KRANKENHAUS ST. BERNHARD

Das Krankenhaus teilt mit: Ab sofort sind alle Besuche bei Patientinnen und Patienten untersagt. Ausnahmen sind nur nach Rücksprache mit der jeweiligen Pflegestation möglich. Des Weiteren sind alle Veranstaltungen des Hospitals, Gottesdienste in der Krankenhauskapelle und Kurse des Gesundheitszentrums bis zum Ende der Osterferien abgesagt. Die Cafeteria ist nicht für die Öffentlichkeit zugänglich.

SPORTVEREINE

Sowohl die BSG Kamp-Lintfort als auch der Lintforter Turnverein teilen mit, dass der Trainingsbetrieb pausiert. Der Stadtsportverband fordert alle Mitglieder auf, den Übungsbetrieb ruhen zu lassen.

TIERHERBERGE

Die Tierherberge ist für Besucher derzeit nicht zugänglich. Für Notfälle gibt es 02842/9283213 oder team@tierherberge-kamp-lintfort.de.

KULTUR

Die Aufführungen der Komödie „Fremde Verwandte“ im März und April der Bühne 69 werden nicht stattfinden. Wer Eintrittskarten bei der Bäckerei Café Holland gekauft hat, kann sie dort zurückgeben. Das Geld wird erstattet. Wer Karten über das Online-Portal ticketino.de erworben hat, erhält den Preis in den nächsten Tagen zurück.

Die Freie evangelische Kirchengemeinde Hoerstgen sagt das für den 21. März terminierte Pop-Oratorium „Begegnungen“ ab.

Die Veranstaltung „Mein Rom - Die Geheimnisse der ewigen Stadt“ mit Andreas Englisch am Donnerstag, 23. April in der Josefkirche muss abgesagt werden, ein neuer Termin ist geplant.

UND SONST

Das Kartenbüro für die Laga im Rathaus ist ab 17. März geschlossen. Dauer- und Tageskarten gibt es online über die Website der Laga oder über die Tickethotline: 0351/30708000 erwerben.

Die Fördergemeinschaft für Bergmannstradition teilt mit, dass das Museum „Haus des Bergmanns“ am 22. und 29. März, sowie am 5. und 12. April schließt. Derzeit gehe man davon aus, dass der Betrieb ab 19. April weitergehe.

Treffen und Veranstaltung des Vereins Ambulante Hospiz Arbeit Kamp-Lintfort sind bis 19. April abgesagt. Die Koordinatorinnen des Hospizdienstes stehen für Gespräche im Zusammenhang mit lebensbegrenzenden Erkrankungen und palliativen Situationen zur Verfügung: montags und freitags von 10 bis 12 Uhr unter 02842/97 55 925 oder 0174 83 84 218.

Die Begegnungsstätte 50plus, Vinnstr. 16, schließt vorläufig. Kurse finden nicht statt. Bei Fragen: 02842/50237.