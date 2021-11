Die Corona-Schutzimpfung gibt es am 30. November auf einem Parkplatz in Moers (Symbolbild).

Corona Corona: Stadt Moers will eigenes Impf-Angebot aufbauen

Moers/Kamp-Lintfort. Und: Laut Kreis Wesel sind am Dienstag, 30. November auf einem Parkplatz in Moers Corona-Schutzimpfungen mit Biontech ohne Termin möglich.

Die Stadt Moers will eine eigene Impfstelle einrichten. „Wir hoffen, dass das noch in diesem Jahr klappt“, sagte Stadtpressesprecher Klaus Janczyk am Montag auf NRZ-Anfrage.

Die aktuelle Erlass-Lage sehe zwar vor, dass kreisfreie Städte und Kreis für die Einrichtung von Impfzentren zuständig seien, man sehe aber den großen Bedarf an Schutzimpfungen gegen das Coronavirus. Es handele sich um ein zusätzliches Impfangebot, ergänzend zu dem des Kreises. Mit dem Ziel, städtische Impfstellen in Moers aufzubauen, sei man derzeit mit mehreren Akteuren im Gespräch, stehe aber noch am Anfang, so Janczyk.

Derweil teilte der Kreis Wesel am Montag mit, dass das mobile Impf-Team des Kreises am Dienstag, 30. November von 9 – 14 Uhr auf dem Parkplatz am Enni Sportpark Rheinkamp Station macht. Verimpft werde der Impfstoff von Biontech. Bei den mobilen Impfangeboten des Kreises Wesel sind laut Mitteilung sowohl Erst- und Zweit- als auch Booster-Impfungen weiterhin ohne Termin möglich.

In Kamp-Lintfort werden am Standort an der Friedrich-Heinrich-Allee 70 von 9 – 14 Uhr Impfungen mit Biontech durchgeführt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland