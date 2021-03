Kloster Kamp erteilt den Corona-Segen auch über Ostern

Manche nutzen die Segensandacht, um an der Skulptur Corona-Faust Blumen niederzulegen.

Kamp-Lintfort. Am Kloster Kamp gibt es zweimal in der Woche den „Corona-Segen.“ Weil viele Menschen in der Region das Angebot nutzen, wird es weiter fortgeführt.

Der Corona-Segen am Kloster Kamp (die Redaktion berichtete) erfreut sich laut einer Mitteilung des Geistlichen und Kulturellen Zentrums Kloster Kamp anhaltender Beliebtheit. Was zunächst nur für eine kurze Übergangszeit gedacht war, soll daher nun auch an und über Ostern hinaus fortgesetzt werden.

Peter Hahnen, Leiter des Zentrums Kloster Kamp, schaut auf intensive Wochen zurück: „Das sind starke fünf Minuten und oft ergeben sich im Anschluss Gespräche. Das kostet nichts. Nur ein paar Minuten Zeit. Die investieren wir gerne.“

Jeden Dienstag und Donnerstag um 12 Uhr tritt Hahnen in den Außenbereich des (derzeit geschlossenen) Spenden-Cafés und lädt mit einer kurzen Einführung zum Gebet. Die Skulptur „Corona-Faust“ des Weseler Künstlers Thomas Heweling erweist sich dabei als Besuchermagnet und Mitte der schlichten Andacht.

Manche Besucher kommen spontan dazu, andere wiederum stellen Kerzen auf, legen Erinnerungsstücke, Blumen oder Karten dort ab. Auch am morgigen Gründonnerstag und in der Osterwoche wird der Corona-Segen gespendet. „Schlicht und einfach – aber hoffnungsvoll gut“, resümiert Peter Hahnen das Angebot.

Teilnehmende werden gebeten, Mindestabstände einzuhalten und FFP2- oder OP-Maske zu tragen.