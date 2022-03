Corona-Schutzimpfungen auf Rastplätzen in Moers und Hünxe

Moers. Auf Autobahn-Rastplätzen in Moers und Hünxe können sich Lkw-Fahrer gegen das Coronavirus impfen lassen. Die erste Aktion steht kurz bevor.

Das mobile Impfteam des Kreises Wesel startet gemeinsam mit der Autobahn GmbH eine mobile Impfaktion für Lkw-Fahrer auf der Durchreise. Damit unterstützt der Kreis die beiden Initiativen #LogistikHilft und Profi e.V. bei einer Corona-Impfaktion für Lkw-Fahrpersonal.

Bereits am Freitag, 4. März, steht das mobile Impfteam von 13 bis 15 Uhr auf dem Parkplatz an der Raststätte Hünxe-Ost an der A3 in Richtung Arnheim und von 15.30 bis 17 Uhr in entgegengesetzter Fahrtrichtung.

Um möglichst viele Lkw-Fahrerinnen und –fahrer, die entweder noch gar nicht oder nicht vollständig geimpft sind, zu erreichen, findet die Aktion an zentralen Knotenpunkten der Logistikwirtschaft statt. Am Samstag, 12. März, impft das Team dann von 13 bis 17 Uhr auf dem Rastplatz Dong an der A57. Zunächst von 13 bis 15 Uhr auf dem Parkplatz der Raststätte in Richtung Kamp-Lintfort und von 15.30 bis 17 Uhr auf den Parkplatz in entgegengesetzter Fahrtrichtung (Moers-Hülsdonk). Verimpft werden die Impfstoffe von Biontech und Moderna.

Thomas Ganz, Direktor der Autobahn Rheinland, Niederlassung Krefeld: „Wir stellen für diese Aktion gerne die Infrastruktur unserer Rastanlagen zur Verfügung und freuen uns, einen sinnvollen Beitrag zur Pandemiebekämpfung im Güterfernverkehr leisten zu können. Die Fahrer sind europaweit unterwegs und ständig unter Termindruck. Sie haben oft nicht die Zeit, ein Impfzentrum aufzusuchen. Also kommen wir zu ihnen.“

Diese Verbände stehen hinter der Aktion

An dem Pilotprojekt beteiligen sich die Autobahn GmbH, die Autobahn Tank & Rast Gruppe, die Logistikverbände BGL, AMÖ und BWVL sowie die SVG Straßenverkehrsgenossenschaft und DocStop e.V. Weitere Informationen zur Aktion gibt es unter Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) e.V. (bgl-ev.de)

