Corona: Moers bekommt kurzfristig wieder ein Impfzentrum

Moers. Die Zahl der Corona-Infektionen steigt steil, der Kreis reagiert: In Moers gibt es wieder ein Impfzentrum, Wesel arbeitet sieben Tage die Woche.

In Moers soll es ab kommender Woche wieder ein Impfzentrum geben. Das teilt der Kreis Wesel am Montag mit. Nach NRZ-Informationen werden dazu Räume des Gesundheitsamtes an der Mühlenstraße genutzt.

Das Impfzentrum am St. Josef-Krankenhaus war nach einem halben Jahr Ende September geschlossen worden. Schon damals gab es Kritik an der vom Land veranlassten Schließung. Mit dem steilen Anstieg des Infektionsgeschehens in Deutschland kommt jetzt die Kehrtwende.

„Voraussichtlich in der kommenden Woche wird am Standort des Gesundheitsamtes in Moers eine weitere Impfstelle in Betrieb genommen. Die Leistungsfähigkeit dieses Standortes wird ähnlich der vormaligen Impfstelle am St. Josef Krankenhaus sein. Sobald die Öffnungszeiten für die Impfstelle in Moers feststehen, wird der Kreis Wesel über eine entsprechende Pressemitteilung hierzu informieren“, teilt der Kreis am Montag mit.

Darüber hinaus werden die Öffnungszeiten des Impfzentrums in der Weseler Niederrheinhalle ab kommenden Montag auf einen Sieben-Tage-Betrieb erweitert. Die Impfungen in Dinslaken, Kamp-Lintfort und Wesel werden ebenso wie die mobilen Impfungen kontinuierlich fortgeführt (Aktuelle Informationen zu den Impfangeboten des Kreises Wesel, inkl. Öffnungszeiten und Terminvergabe unter https://www.kreis-wesel.de/de/themen/impfangebote/).

„Damit wird der Kreis Wesel künftig Impfkapazitäten haben und anbieten können, die sogar noch über denen liegen, die wir vor der Schließung der Impfzentren Ende September hatten“, wird Landrat Ingo Brohl in der Mitteilung zitiert.

Brohl glaubt, dass es die Lage es erfordere, dass auch Apotheken die Erlaubnis erhalten sollten, Impfangebote zu unterbreiten. Und: „Weiterhin sind wir alle aufgerufen, unsere Kontakte wieder auf ein Mindestmaß zu beschränken. Nur dann kann es uns gelingen, das Infektionsgeschehen in den Griff zu bekommen.“

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland